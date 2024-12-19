2024’ü müzikle uğurluyoruz

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*KONSER



-Semicenk 21 Aralık Cumartesi 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 750 ila 3.500 lira.

-Yalın 21 Aralık 21.00’de Volkswagen Arena’da konser verecek. Bilet fiyatı 700 ila 3.000 lira.

-Derya Bedavacı 21 Aralık 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da. Bilet fiyatı 2.850 ila 22.500 (sahne önü VIP) lira.

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-Güneş 21 Aralık 21.30’da Holly Stone Beyoğlu-Fitaş Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 290 ve 690 (avantajlı 2 bilet) lira.

-İş Sanat ‘Parlayan Yıldızlar’ serisine Almila Şerbetçi (keman) ve Akif Emre Şibiroğlu (piyano) ile devam ediyor. 23 Aralık Pazartesi 20.30’da İş Sanat İş Kuleleri Salonu’ndaki konsere katılım ücretsiz.

-Evgeny Grinko 24 Aralık Salı 21.00’de Volkswagen Arena’da olacak. Bilet fiyatı 1.000 ila 3.500 lira.

-Bostancı Gösteri Merkezi 26 Aralık Perşembe 20.00’de Prime Orkestrası’nın ‘Harry Potter’ film müziklerinin çalınacağı Hogwarts Senfoni Gösterisi’ni sahnesinde ağırlayacak. Bilet fiyatı 725 ila 2.930 lira.

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-Ceza 27 Aralık Cuma 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.368 ve 2.052 lira.

-Kalben 27 Aralık 21.30’da Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 650 lira.

*PARTİ



-Radyo Eksen DJ’leri Gülşah Güray, Gülşah Turgut, Güven Yıldız ve Nikki Wild 21 Aralık Cumartesi 21.00’de Radyo Eksen yıl sonu partisi için setin başına geçecek. Bilet fiyatı 250 ve 500 lira.

*YENİ YIL ÖZEL





-Oleksandr Samoylenko, Yonca Sülün, Verda Gül ve Şafak Erişkin’den oluşan İFD Quartet 21 Aralık Cumartesi 19.00’da Kadıköy, Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi’nde. Bilet fiyatı 448 ile 999 lira.

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-Barock Moscow Ensemble 22 Aralık Pazar 19.30’da Beşiktaş, Deniz Müzesi’nde. Bilet fiyatı 550 ila 990 lira.

-İstanbul Filarmoni Derneği vokal topluluğu Rey Ensemble 25 Aralık Çarşamba 21.30’da Beyoğlu, Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Katedrali’nde. Bilet fiyatı 560 ila 721 lira.

-İstanbul Filarmoni Derneği 27 Aralık Cuma 19.00’da Beyoğlu, Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Katedrali’nde Esra Abacıoğlu Akcan (soprano) ve Olena Şenol (piyanist) eşliğinde Noel konseri düzenliyor. Bilet fiyatı 560 ila 777 lira.

*SERGİ

-Ankara’daki Galeri Nev, Eda Gecikmez’in ‘Kök ve Temel’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı bu sergide, aktivist Veronica Gago’nun beden-coğrafya kavramından hareketle birbirine dönüşmenin ve dönüştürmenin hikâyelerini kurguluyor. 18 Ocak 2025 tarihine kadar görülebilir.

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-İzmir Kültürpark’taki Atlas Pavyon Sanat Galerisi’nde Ekrem Yalçındağ’ın ‘Evinde Hissetmek. Yeniden ve Yeniden’ başlıklı sergisi devam ediyor. Yalçındağ’ın son dönem 200’e yakın üretiminin olduğu geniş kapsamlı sergide sanatçının üç ana döneminin en karakteristik çalışmaları var. 5 Mart 2025’e kadar açık.

-Bulgur Palas’ta ikincisi düzenlenen ‘Magnum İstanbul’da: İnsan Hakları-Olanlar Olmayanlar’ sergisi, Magnum Photos ajansının arşivinden seçilen çarpıcı fotoğrafları İstanbullularla buluşturuyor. Sergide Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 30 maddesine atıfta bulunan yaklaşık 90 fotoğraf var. 10 Haziran 2025’e kadar görülebilir.

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*DJ



-İngiliz DJ Andy Stott 21 Aralık Cumartesi 22.00’de Blind İstanbul’da dub-techno türünde parçalar çalacak. Bilet fiyatı 700 lira.

-İtalyan elektronik müzik ikilisi Fideles 21 Aralık 20.00’de özel ışık ve lazer gösterilerinin gerçekleşeceği ‘Winter Solstice: W/Fideles (Extended Set)&Olympe’ etkinliği için Zorlu PSM %100 Studio’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.100 lira.

-Oceanvs Orientalis mahlasıyla bilinen Şafak Özkütle 21 Aralık 22.00’de ‘Arter’de Uzun Cumartesi’ etkinliği için müzenin Karbon adlı salonunda elektronik ve deneysel bir performans sergileyecek. Bilet fiyatı 550 lira.

-Tuğçe Şenoğul ve Seda Erciyes 27 Aralık Cuma 23.59’da Blind İstanbul’da DJ kabininin başına geçecek. Bilet fiyatı 200 ve 300 (avantajlı 2 bilet) lira.

*TİYATRO



-Mutlu son var mı?

Zeki Enes Akkan’ın yazıp Emre Bahadır Çırakoğlu’nun yönettiği ‘Seni Seviyorum İyi ki Ayrılmışız’ tesadüfen bir düğün salonunda karşılaşan eski karı-koca Leyla ve Sami’nin yıllar sonra geçmiş ve geleceklerini sorgulamalarını komik bir dille anlatıyor. Oyunda Melis İşiten ve Şahin Irmak sahneyi paylaşıyor. 21 Aralık Cumartesi Akatlar Kültür Merkezi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 650 lira.

-80 dakika tek perde, tek kişi

‘Aramızdaki Mesafe’ tiyatroya veda ettiği dönemde amcasının günlüğünü bulan Bülent’in günlükteki hikâyeler arasında kaybolmasını anlatıyor. Bülent Gültekin’in yazıp Gülhan Kadim’le birlikte yönettiği, 80 dakika süren tek perdelik oyunda tek kişilik performansıyla yine Bülent Gültekin seyircinin karşısına çıkıyor. 23 Aralık Pazartesi 20.30’da Kadıköy Boa Sahne’de. Bilet fiyatı 320 ve 420 lira.

-Oyuncu olmak kolay mı?

Mert Dilek’in kaleminden çıkan ‘Hayalperest’i Mehmet Ergen yönetiyor. ‘Hayalperest’, yaşamın ve sektörün zorluklarına göğüs germeye çalışan genç bir oyuncunun trajikomik hikâyesini fonuna 90’lı yılların İstanbul’unu alarak anlatıyor. Enis Arıkan’ın başrolünü üstlendiği oyunda Murat Karasu, Melisa Doğu, Bekir Çiçekdemir, Sevda Baş, Batuhan Enes Katılmış gibi birçok oyuncu rol alıyor. 24 Aralık Salı 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 652 ila 1.804 lira.

*ATÖLYE





-Dolapdere’deki Arter 21 Aralık Cumartesi 14.00’te ‘Belleğin Bahçesi’nde isimli bir yetişkin atölyesi düzenliyor. Deniz Kulaksızoğlu’nun yürütücülüğünde gerçekleşecek atölyede katılımcılar seçtikleri bir anılarını yazı ve çizim yoluyla cam bir kavanozun içine yerleştirip bu hatıraların toprakla birlikte ‘filizlenmesini’ deneyimleyecek. Atölye Yasemin Özcan’ın ‘Islak Zemin’ başlıklı kişisel sergisindeki ‘Her Şeyi Hatırlamak Bir Tür Deliliktir 10’ adlı yapıtından yola çıkarak oluşturulmuş. Bilet fiyatı 550 lira.