2024 yazının Ege raporu

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Müştemilat

Yaz boyunca yeni açılan mekânları, klasikleri, sahillerdeki yenilikleri yazdım burada. Aslında bu yaz çok alışık olmadığımız bir üç ay geçirdik. Mekânlardaki yüksek fiyatlar çok konuşuldu, evet ama insanlar bir şekilde tüm kış hayalini kurduğu tatile 3-5 gün de olsa çıktı. Öncelikle şunu söylemeliyim; isim yapmış yerlerde bir değişiklik yoktu, bildiğiniz gibi devam etti sezon onlar için, ama ara ara onların da fire verdiği günler oldu. Mesela İstanbul’dan Yalıkavak’a transfer Müştemilat’ın sahibi Ercan Gümüşkaya’ya sordum bu yaz nasıl geçti diye. “Biz Müştemilat’ı 14 Haziran’da açtık, o tarihten temmuzun sonuna kadar her gün dolu dolu geçti. Ama ağustosta iki hafta içi bizim için zayıftı. Bunun sebebini ekonomiye bağlıyorum” yanıtını verdi.

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Dünyaca ünlü restoranların, lüks markaların butiklerinin sıra sıra dizildiği Yalıkavak Marina yabancı turisti memnun etti bu sezon, kabul edelim. Onların alışkanlıklarına göre evrildi mekânlardaki hizmet, nargile servisine bile şahit oldum.

Yoğun sezon 15 güne düştü

Gelelim Çeşme’ye... Yaz başında harika bir Kenan Doğulu konseriyle kapılarını açan Jolly Joker Private sezon sonunu göremedi. En çok üzüldüklerimden oldu; oturarak Ebru Yaşar, Hakan Altun gibi yıldız isimleri Jolly Joker kalitesiyle seyretme fikrini çok sevmiştim. Bakalım önümüzdeki sezon belki yeniden bir sürpriz yaparlar...

Cahide

Yemek ve eğlenceyi bir arada çıkarabileceğiniz mekânlarda durum iyiydi, Cahide ve Günay Restaurant programları takip ettiğim kadarıyla hep kapalı gişeydi. Alaçatı’daki Korto, Isla ve Üst Kat’ın sahibi Berti Palambo 2024 yazını şöyle değerlendiriyor: “Alım gücü düştü, insanlar tatile çıksa bile harcamalarını kıstı. Akşam yemeğinden vazgeçip gece eğlencesine verdi parasını ya da tam tersini yaptı. 2024 yazı çok kısa bir süre dolu dolu geçti. Yaz sezonu üç ay diye bir algı var ama son yıllarda bu yoğun sezon dediğimiz dönem giderek kısaldı, 15 güne kadar düştü.” Evet, bu benim de etrafımdan sıkça duyduğum bir durum oldu. Plaja gidiyorsa gece eğlencesinden vazgeçti çoğu insan.

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The Beach of Momo

Bir de yaz boyu sohbet ettiğim çoğu insan gittiği mekândan en iyi hizmeti almak istiyordu ki harcadığı paraya değsin. Bodrum ve Çeşme’nin popüler plajlarından The Beach of Momo’nun sahibi Burak Beşer de müşterilerinin en kaliteli ürünü tüketmek istediğini anlatıyor: “Bu yaz müşterilerimizde lüks tüketime doğru bir eğilim fark ettik. İçkilerde, yemeklerde daha kaliteli ürünleri tercih ettiler. Tabii ki 2024 yazında 2023’e göre müşteri sayısından azalma vardı. Bu durum hem Çeşme hem de Bodrum için geçerliydi.”

Tabii bütün yaz artık herkesten duyduğumuz, duymaktan bunaldığımız şu cümlelerle karşılaştık: “Yunanistan’a gidiyorsun, 4 kişi yemek yiyorsun, bir de öyle böyle yemek değil, ahtapotlar, karidesler… Porsiyonlar da büyük üstelik, hepsi 60 euro!” Kapıda vize uygulamasıyla Yunan adaları bu yazın gözde alternatif tatil rotalarından oldu. İşletmeciler de aynı şeyi söylüyor. Mesela Barınak’ın işletme müdürü Yakup Fındık: “Bu sezon Türkbükü için herkesin beklediği yoğunluk tam anlamıyla olmadı diyebilirim, bunun en büyük nedenlerinden biri Yunan adalarının kapıda vize uygulamasına geçmesi. İnsanlar yeni yerler keşfetmek istiyor ve tabii ki Bodrum’un genelinde fiyatları yüksek buluyor.”

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Komşuda lezzet bozulmuş

Ben adalara gitmedim ama Dedeağaç’taydım geçen hafta. Şöyle söyleyeyim, yaz-kış Dedeağaç’a sık seyahat eden biri olarak, inanamadım. Evet, Türkler sınıra yakınlığından sık tercih ediyor, biliyorum,

ama bu defa gittiğim restoranlarda masadakilerin hemen hepsi Türktü. Bu yoğun ilgiye karşın porsiyonlar küçülmüş, yediğiniz ahtapotun, karidesin lezzeti bozulmuş, hizmet kötüleşmiş, çok keşfedilmeden önceki cazibesini yitirmeye başlamış. Demem o ki bu yıl yaz sezonu çok bilinmeyenli bir denklem olarak kaldı aklımda…

Ah geceler



◊ Mahsun Kırmızıgül bu gece 22.00’de Yalıkavak Günay sahnesinde.

(0532) 443 33 33

◊ Hakan Altun bu gece 23.00’te Cahide Alaçatı sahnesinde. (0232) 729 99 90

◊ Berk Sunal bu gece 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında olacak.

Rezervasyon: @boop_alacati

◊ Anıl Durmuş bu gece 00.00’da Ara Kat Suadiye sahnesinde. (0533) 604 71 74

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde olacak.

Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Begüm Obiz yarın gece 00.00’da

Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde.

Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Özgür Cankardeş 10 Eylül Salı akşamı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

◊ Ümit Yaşar 11 Eylül Çarşamba akşamı 22.30’da Sahne 17’de olacak. (0542) 659 18 17

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◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

7/24 yetmez



◊ Michelin yıldızlı şef Akira Back, 25 Eylül’de İstanbul’a geliyor. JW Marriott Hotel’deki restoranda yapılacak yemekte Akira Şef’in imza tabaklarına, özel olarak hazırlanan kokteyller eşlik edecek. Saksofon sanatçısı Zeynep Büyükçınar ve DJ Yavuz Mert Özcan’ın performansı geceyi hareketlendirecek. Bilet fiyatı 4.500 lira. biletix.com

◊ Müdavimlerine duyurulur; Aztek yazın verdiği aradan sonra perşembe gecesi kapılarını yeniden açtı. Patatesli yumurtasını, mantısını ve tabii ki DJ Kaan Yorulmaz’ın aralıksız dans ettiren playlist’ini (çalma listesi) özleyenler için hasret bitti…

◊ Kuruçeşme’ye yeni bir mekân geliyor. Korto’nun üst katındaki Carla’nın bu ay içinde kapılarını açacağını duydum. Burası brunch, öğle yemeği, akşam yemeği servisi verecek, aynı zamanda da bir bar olarak gecesi hareketlenecek. Heyecanla bekliyorum.