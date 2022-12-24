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2022’nin son alışverişine çıkıyoruz

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#Yılbaşı Hediyesi İçin En İyi 10 Adres#Yılbaşı Alışverişi#Hurriyet Cumartesi
2022’nin son alışverişine çıkıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 07:00

31 Aralık’a sayılı günler kaldı. Ailemize ve yakınlarımıza o gece neler hediye edeceğimizi belirlediysek sıra geldi bunları nereden alacağımıza. Hem bütçemizi sarsmayacak hem de aklımızdaki hediyeleri bulabileceğimiz en iyi alışveriş adreslerini uzman jürimize sorduk.

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2022’nin son alışverişine çıkıyoruz

Damaklar şenlensin

Beta Yeni Han, İstanbul

Eminönü’ndeki 16’ncı yüzyıldan kalma handa yüzlerce farklı çay ve aromalı kahve var. Çikolata, lokum ve taze kuruyemişin de adresi. Lezzet düşkünlerine güzel hediyeler bulabilirsiniz. Ebru Erke ve Burcu Gürtürk Kadak’ın önerisi.

Tasarım ürünler var

Bey Karaköy, İstanbul

2022’nin son alışverişine çıkıyoruz

Burçin Ünaldı ve Ümit Karalar’ın favorisi olan mağaza, adı üstünde, Karaköy’de. ‘Yavaş moda’ felsefesini savunuyorlar. El yapımı ürünler, kırtasiye malzemeleri, değişik tasarımlı dekorasyon objeleri arıyorsanız aklınızda olsun.

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İkinci el meraklılarına

Feriköy Antika Pazarı, İstanbul

2022’nin son alışverişine çıkıyoruz

Her pazar Feriköy’de kuruluyor. Yakınlarınızı geçmişte yolculuğa çıkarmak isterseniz bu pazarda birçok ürün var. Antika ev eşyası, ikinci el kıyafetler ve geçmiş yıllara ait plaklar, kitaplar... Ebru Erke ve Neslişah Şatıroğlu öneriyor.

Her bütçeye uygun

Koza Han, Bursa

2022’nin son alışverişine çıkıyoruz

Şehrin kültüründe hamamlar önemli yer tutuyor. Bu handa da hamam malzemelerinin türlü çeşidi var. Nurgül Büyükkalay ve Serda Büyükkoyuncu özel Bursa ipeğinden yapılmış hediye seçeneklerine de göz atmanızı tavsiye ediyor.

El emeği göz nuru

Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Eskişehir

2022’nin son alışverişine çıkıyoruz

Geleneksel el sanatlarını yaşatmaya özen gösteriyorlar. Saffet Emre Tonguç ve Burcu Gürtürk Kadak, Gizem Seramik’e ve lületaşını yıllardır işleyen Cihangir Aktaş’ın dükkânına mutlaka uğranması gerektiğini söylüyor.

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Kervansarayda dolaşıyoruz

Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi, Ankara

2022’nin son alışverişine çıkıyoruz

Tarihi bir kervansaray olan Çengelhan günümüzde Rahmi M. Koç Müzesi olarak faaliyet gösteriyor. Saffet Emre Tonguç “Çok sevdiğim bir müze, içeride birçok dükkân var. Özellikle Zeytinhane’de zeytinden yapılan hediyelik çok şey var” diyor.

Sürdürülebilir marka

Lokal Makers, İstanbul

2022’nin son alışverişine çıkıyoruz

Doğayla iç içe geçmiş sürdürülebilir işler üretenleri bir araya getiriyor. Burçin Ünaldı anlatıyor: “Çukurcuma mağazasından aldığınız bir hediyeyi verirken aslında ‘adil, yavaş, sürdürülebilir bir dünya mümkün’ felsefesini de hediye etmiş oluyorsunuz...” 

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Şehrin gözdesi

Kemeraltı Çarşısı, İzmir

2022’nin son alışverişine çıkıyoruz

Aktarları, bakırcıları, butikleri, hediyelik eşya dükkânlarının yanında tarihi hanları, camileri, kiliseleri ve sinagoglarıyla bir kültür turizm merkezi. Nurgül Büyükkalay’a göre çarşıdaki Myros Hediyelik Eşya’da pek çok seçenek var.

‘Havaya girmek’ için

Galataport, İstanbul

2022’nin son alışverişine çıkıyoruz

Melis Yılmaz “Galataport yılbaşı ruhuyla ışıldayan adreslerden. Mağazalarda sevdiklerinize hediye bulabilirsiniz. Design Market favorim. Burada özel tasarım dekorasyon ürünleri ve aksesuarlar var” diyor.

Karadeniz peştamalından...

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K’ai&Vrosi, İstanbul

2022’nin son alışverişine çıkıyoruz

Geleneksel değerlere önem veren bir mağaza. Asena Sarıbatur “Herkesin keşfetmesi gereken bir nokta. Karadeniz peştamalını tasarımla buluşturan markanın çantaları, cüzdan ve kılıfları nefis birer hediye seçeneği” yorumunu yapıyor.

2022’nin son alışverişine çıkıyoruz

 

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#Yılbaşı Hediyesi İçin En İyi 10 Adres#Yılbaşı Alışverişi#Hurriyet Cumartesi

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