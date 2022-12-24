2022’nin son alışverişine çıkıyoruz

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Damaklar şenlensin
Beta Yeni Han, İstanbul
Eminönü’ndeki 16’ncı yüzyıldan kalma handa yüzlerce farklı çay ve aromalı kahve var. Çikolata, lokum ve taze kuruyemişin de adresi. Lezzet düşkünlerine güzel hediyeler bulabilirsiniz. Ebru Erke ve Burcu Gürtürk Kadak’ın önerisi.
Tasarım ürünler var
Bey Karaköy, İstanbul
Burçin Ünaldı ve Ümit Karalar’ın favorisi olan mağaza, adı üstünde, Karaköy’de. ‘Yavaş moda’ felsefesini savunuyorlar. El yapımı ürünler, kırtasiye malzemeleri, değişik tasarımlı dekorasyon objeleri arıyorsanız aklınızda olsun.
İkinci el meraklılarına
Feriköy Antika Pazarı, İstanbul
Her pazar Feriköy’de kuruluyor. Yakınlarınızı geçmişte yolculuğa çıkarmak isterseniz bu pazarda birçok ürün var. Antika ev eşyası, ikinci el kıyafetler ve geçmiş yıllara ait plaklar, kitaplar... Ebru Erke ve Neslişah Şatıroğlu öneriyor.
Her bütçeye uygun
Koza Han, Bursa
Şehrin kültüründe hamamlar önemli yer tutuyor. Bu handa da hamam malzemelerinin türlü çeşidi var. Nurgül Büyükkalay ve Serda Büyükkoyuncu özel Bursa ipeğinden yapılmış hediye seçeneklerine de göz atmanızı tavsiye ediyor.
El emeği göz nuru
Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Eskişehir
Geleneksel el sanatlarını yaşatmaya özen gösteriyorlar. Saffet Emre Tonguç ve Burcu Gürtürk Kadak, Gizem Seramik’e ve lületaşını yıllardır işleyen Cihangir Aktaş’ın dükkânına mutlaka uğranması gerektiğini söylüyor.
Kervansarayda dolaşıyoruz
Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi, Ankara
Tarihi bir kervansaray olan Çengelhan günümüzde Rahmi M. Koç Müzesi olarak faaliyet gösteriyor. Saffet Emre Tonguç “Çok sevdiğim bir müze, içeride birçok dükkân var. Özellikle Zeytinhane’de zeytinden yapılan hediyelik çok şey var” diyor.
Sürdürülebilir marka
Lokal Makers, İstanbul
Doğayla iç içe geçmiş sürdürülebilir işler üretenleri bir araya getiriyor. Burçin Ünaldı anlatıyor: “Çukurcuma mağazasından aldığınız bir hediyeyi verirken aslında ‘adil, yavaş, sürdürülebilir bir dünya mümkün’ felsefesini de hediye etmiş oluyorsunuz...”
Şehrin gözdesi
Kemeraltı Çarşısı, İzmir
Aktarları, bakırcıları, butikleri, hediyelik eşya dükkânlarının yanında tarihi hanları, camileri, kiliseleri ve sinagoglarıyla bir kültür turizm merkezi. Nurgül Büyükkalay’a göre çarşıdaki Myros Hediyelik Eşya’da pek çok seçenek var.
‘Havaya girmek’ için
Galataport, İstanbul
Melis Yılmaz “Galataport yılbaşı ruhuyla ışıldayan adreslerden. Mağazalarda sevdiklerinize hediye bulabilirsiniz. Design Market favorim. Burada özel tasarım dekorasyon ürünleri ve aksesuarlar var” diyor.
Karadeniz peştamalından...
K’ai&Vrosi, İstanbul
Geleneksel değerlere önem veren bir mağaza. Asena Sarıbatur “Herkesin keşfetmesi gereken bir nokta. Karadeniz peştamalını tasarımla buluşturan markanın çantaları, cüzdan ve kılıfları nefis birer hediye seçeneği” yorumunu yapıyor.