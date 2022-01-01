2022’de moda dünyasını neler bekliyor?

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UZAY TURİZMİ

Dünya 2021’i uzay turizmi kavramıyla daha önce hiç olmadığı kadar haşır neşir olarak geçirdi. 2022’deyse bu konunun daha çok gündemde olması bekleniyor. Moda tasarımcıları ve markaların da uzaydan ilham alan tasarımları koleksiyonlarına yansıtacakları öngörülüyor. Özellikle Balenciaga’nın koleksiyonuna uzaya gönderme yapan birçok parça girmeye başladı.

METAVERSE EVRENİNDEN SELAMLAR...

2021’de başlangıcını gördüğümüz ve markaların minik minik dokunmaya başladığı metaverse evrenine moda dünyası bu yıl daha fazla dahil olacak. Markaların avatarlarına yaratılan kıyafetleri ve sanal işbirliklerini daha çok göreceğimiz kesin.

YILIN RENGİ: ‘VERY PERİ’

Global renk otoritesi Pantone, 2022’nin rengini ‘very peri’ yani kırmızı alt tonlu menekşe rengi olarak belirledi. Pantone bu kırmızı-mor tabanlı tonun karmaşıklığı ve önümüzde uzanan olasılıkları vurguladığını söyledi. Very peri aynı zamanda uzun bir izolasyon döneminin ardından değişen günlük yaşam anlayışını ve dijitalle fiziksel hayatın iç içe geçtiği bu dönemlerde yaşadığımız dönüştürücü değişimleri simgeliyor. Saint Laurent’den Gucci’ye birçok markanın ilkbahar/yaz koleksiyonlarında bu rengi göreceğiz.

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Givenchy, ‘very peri’yi ilk kullananlardan...

BİLİNÇLENDİK

Business of Fashion’ın raporuna bakılırsa geri dönüştürülmüş kıyafetler markaların yalnızca belli bir ürün gamını kapsamayacak, alanını genişletecek. Bir de hayatımıza ürün pasaportları girecek. Ürünün üzerindeki bu pasaportta, tüm ürün bilgileri ve üretim süreçleri detaylıca yazılmış olacak. Kullanılmış olanın kıymeti bilinecek, ikinci el ve kiralamaya olan ilgi artacak. Hem daha özel ve kişisel parçalara sahip olma isteğinin yükselmesi hem de karbon ayak izi konusundaki bilinçlenmeyle lokal markalar ve küçük işletmeler önem kazanacak.

Marine Serre, sürdürülebilir moda anlayışının öncülerinden.

SPOR ODAĞIMIZDA

İlhamını spor dünyasından alan ‘athleisure’ trendi 2022’de hâlâ gündemimizde. Gündelik hayata uyarlanmış bisikletçi taytları, spor şortları ve elbette spor ayakkabılar ve eşofmanı andıran rahat pantolonlar hiçbir yere gitmiyor.

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Rokh’un yeni koleksiyonuna rahatlık hâkim.

AYAKKABILARDA KONFOR

Topuklular raflarda bekleyecek, zira ayakkabıda konfor arayışından vazgeçmiyoruz. Kare burunlu babetler, platformlu loafer ayakkabılar, ‘tech shoe’ olarak adlandırılan, clogs ve yağmur botunu anımsatan kaba modeller öne çıkacak.

HACİMLİ VE KOCAMAN

Evde geçen zamanın ardından 2020’li yılların hacimli ve bol parçalarla geçeceği öngörüler arasındaydı. 2022’de hacmin boyutu gittikçe genişleyecek. Birkaç beden büyükmüş gibi duran ceketler ve bol pantolonlar trendlerin başköşesine oturacak.

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DESENLER BAŞROLDE

2022, desenlerin yılı desek yeridir. Geometrik, çiçekli, psychedelic, monogram, puantiye, zebra, leopar...

Yani hangi deseni ararsak var. İlkbahar / Yaz sezonunu ele geçirecek olan desenler bir de canlı renklerle birleşerek çarpıcı bir stil yaratacak.