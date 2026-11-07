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20 yıl aynı yatakta uyuduğunuz kişi bir gecede yabancıya dönüşürse...

Güncelleme Tarihi:

#Roman#Kitap#Hürriyet Cumartesi
20 yıl aynı yatakta uyuduğunuz kişi bir gecede yabancıya dönüşürse...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 07:00

Haftanın seçkisinde etkileyici bir anı kitabı var. Belle Burden’ın evliliğinin sona erişini, geçmiş hesaplaşmasını ve bu ‘enkaz’dan nasıl çıktığını anlattığı kitabı ‘İki Yabancı’ tüm dünyada çok ses getirmişti. Kitabın Türkçesi bu hafta raflarda olacak.

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İki Yabancı Belle Burden Çeviren: Algan Sezgintüredi April Yayıncılık Anı

‘Bir Evlilik Hikâyesi’ altbaşlığını taşıyan kitap hafta ortasında rafta olacak. Belle Burden biten evliliği üzerinden bir geçmiş hesaplaşmasına girişiyor. Ve şu soruyu soruyor: 20 yıl aynı yatakta uyuduğun insan bir gecede yabancıya dönüşürse ne yaparsın?

Büyük Kuş Kapıp Götürmesin Hiromi Kawakami Çeviren: Selen Ak Domingo Roman

Geçen yıl Uluslararası Booker Ödülü’nün finalistlerinden olan kitap birbiriyle bağlantılı 14 hikâyeden oluşuyor. Uzak bir gelecekte insanlık yavaş yavaş yok olurken birine bağlanmanın, sevmenin, çoğalmanın anlamı yeniden keşfediliyor.

Meyve Sineği Josh Silver Çeviren: Ömer Anlatan Doğan Kitap Roman

Kariyerini diriltmek isteyen bir yazar ve onun radarına girmiş, bağımlılıkla mücadele eden bir genç... R.F. Kuang’ın çoksatan romanı ‘Sarı Yüz’le kıyaslanan bu kitapta  Josh Silver bir yazarın yazmak için ne kadar ileri gidebileceğini sorguluyor.

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Lanet Olsun Dünyadan Menopoz Maceraları Mona Eltahawy Çeviren: Özlem Uygun Ayrıntı Yayınları Derleme

Bir zamanlar tabu olarak görülen menopoz konusuyla ilgili dikkate değer kitaplar çıkmaya devam ediyor. Feminist yazar, editör Mona Eltahawy imzalı bu kitapta dünyanın dört bir köşesinden kimi kişisel kimi siyasi  17 makale var.

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#Roman#Kitap#Hürriyet Cumartesi

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