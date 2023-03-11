2-5 yaş arasında olanlara depremi nasıl anlatırız?

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Melis: Gizem ben çocuklara depremi anlatmaya başladığımda bana şöyle dediler: “Anne biz okulda bunları öğrendik zaten. Ayrıca bizim site deprem yönetmeliğine göre yapıldı, arkadaşlarımızla birlikte öğrendik. Korkma sen.” Ben tabii şok. “Heyt be” dedim, “yırtmışım ben!” Sen Lorin’e nasıl anlattın, onu merak ediyorum esas.

Gizem: Asıl sorun bu biliyor musun Melis, 5 yaş ve altı çocuklar. Biz toplumca bu yaş grubunun yani okulöncesi çağındaki çocukların birçok şeyi anlamadığını düşündüğümüzden ya onları yok sayıyoruz ya da çocuk sorguluyorsa kandırmayı tercih ediyoruz. Lorin’e depremi en doğru nasıl anlatırım diye düşünüyorum uzun süredir. Gerçeği bilsin ama küçük dünyasında büyük endişeler de yaşasın istemiyorum.

Melis: Evet, o yaşlarda soyut düşündükleri için bizim hiç anlayamayacağımız bir dünyaları oluyor ve tek bir cümleyle karışabiliyor her şey.

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Gizem: Evet, tam da öyle oluyor. Misal babaannesi Lorin’e iki tane Japon balığı almış. Aslında ben bu işe karşıyım. Ama geldi balıklar bir defa, iki ay baktık. İki ayın sonunda biri hastalandı. Sabah kalktığımızda da ölmüştü. Lorin balığı gösterip “Ne olmuş ona Anne” dedi. Ben de “Dün zaten hastaydı biliyorsun. Bu akvaryum iki balığın rahat yaşaması için de yeterli değil. Dün konuştuğumuz gibi, maalesef ölmüş bir tanem” dedim.

Melis: Ve kopsun kıyamet...

Gizem: Gözlerime baktı, bendeki duyguyu aradı, beni biraz üzgün ama normal karşılar görünce o da ağlamak yerine “Ne yapacağız şimdi bu balığı” diye sordu. Birlikte toprağa gömdük. Elimden geldiğince her şeyin gerçeğini açıkladım Lorin’e, bu tutumumdan dolayı çocuk Noel Baba’ya bile inanmıyor (gülüyor).

Melis: Özenle realist çocuk büyütülür. Ben senin gibi değilim biliyorsun. Bazen duygularımı çok yüksek yaşıyorum.

Gizem: Elbette her ilişkinin rengi farklı. Ve bu seninki yanlış demek değil. Ben ne yapacağımı bilemeyince bir psikologla konuştum. Çok üstüne gitmeden, konuyu çok büyütmeden, olduğu gibi anlayacağı şekilde bir kere anlatmak fikrindeydim. Psikolog Aybeniz Urhan da beni destekledi ve şunları söyledi...

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Aybeniz Urhan, psikolog

‘Onlara somutlaştırarak açıklamak gerekiyor’





◊ Okulöncesi çağdaki çocuklar çoğunlukla neden sorusunu çok yoğun sorabiliyor ve bizim bu neden sorusuna karşılık vereceğimiz cevapların basit olması çok önemli.

◊ Somutlaştırarak anlatmak gerekiyor. Oyun ve oyuncaklardan yararlanarak aktarım sağlanabilir. Çocuklarımız, coğrafi konumumuz nedeniyle deprem hattında olduğumuzu bilmeli. Örneğin; “Deprem nasıl oluyor, biliyor musun? Yerin altında yan yana kocaman kayalar var, onlar dura dura eskiyor, sonra ufak ufak parçalanıyor ve kayalar sallanmaya başlıyor, biz de yerin üstünde olduğumuz için sallanıyoruz” gibi daha somut şekilde

anlatabiliriz.

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◊ Daha karışık ya da soyut, bilimsel açıklamalar çocukların kafasını karıştırabilir, duruma farklı anlamlar yüklemelerine sebep olabilir. Zihinlerindeki oluşmaları somut şekilde desteklememiz bu yüzden çok kıymetli.

HAYDİ GİDELİM

Sihirbaz Sinan Magic World

Sihirbaz Sinan farklı bir dünyanın kapılarını hem çocuklar hem de yetişkinler için açıyor. Bu eğlenceli ve şaşırtıcı sihirbazlık gösterisinin ailece bir parçası olabilirsiniz.

◊ Yer: Denizli Çatalçeşme Oda Tiyatrosu

◊ Tarih: Bugün

◊ Saat: 13.00

◊ Yaş: 2+

◊ İletişim: (0258) 280 25 70

◊ Ücret: 80 lira.

Küçük Karabalık

Dünyayı görmeye meraklı küçük bir balığın özgürlüğe uzanan yolculuğunun anlatıldığı oyun; adalet, eşitlik, özgüven, cesaret ve benzeri kavramları çocuksu bir bakış açısıyla ele alıyor.

◊ Yer: Bursa Podyum Sanat Mahal

◊ Tarih: Yarın

◊ Saat: 13.00 ve 15.00

◊ Yaş: 3+

◊ İletişim: (0224) 453 61 00

◊ Ücret: 102 lira.

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