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14 Şubat şarkılarda yaşıyor

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#Albüm#Tekli#Müzik
14 Şubat şarkılarda yaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 18:19

Sevgililer Günü geride kaldı ama etkisi yeni teklilerle sürüyor. Sibel Can ‘Drama’da “Unutturacağım sana her şeyi”, Can Bonomo ‘Kanadım Aşktan’da “Yanarım, alevim sönmez” diyor. Kalben ise yeni çalışmasında İstanbul’la arasındaki gelgitli ilişkiyi anlatıyor.

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ADI ‘DRAMA’ AMA...

14 Şubat şarkılarda yaşıyor

Sibel Can hazırlık süreci 5 yıl süren 12 şarkılık yeni albümü ‘Drama’yı yayımladı. Sanatçı albümünü “Derin duyguların ve hikâyelerin buluştuğu içsel bir müzikal yolculuk” olarak nitelendiriyor. Cem Adrian, Buray, Volga Tamöz, Emre Moğulkoç, Çağrı Telkıvıran, Berksan ve Emrah Karakuyu albüme katkıda bulunan usta isimlerden sadece birkaçı. Adı ‘Drama’ olsa da bu çalışma hayatın iniş ve çıkışlarını kabullenmenin gücüne vurgu yapıyor.

‘Drama’ (Albüm)

Sibel Can

Sony Music Türkiye

 

AŞK MI NEFRET Mİ?

14 Şubat şarkılarda yaşıyor

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Sözü ve müziği Kalben imzalı ‘İstanbul’da Değilim’ müzisyenin şehirle ilgili duygularını yansıtıyor. İstanbul’u toksik erkeklere benzetiyor, kadını yabancılaştıran...  Ondan bir türlü kopamadığını da itiraf ediyor.

‘İstanbul’da Değilim’ (Tekli)

Kalben

Hoş Seda, DMC

 

KELİMELERİN DANSI

14 Şubat şarkılarda yaşıyor

Can Bonomo son teklisinde kelimelerle oynamadaki becerisini yine ortaya koyuyor. Kendi deyişiyle ‘buruk’
bir aşk şarkısı ‘Kanadım Aşktan’. Akustik enstrümanların kullanıldığı şarkının bestesi de Bonomo imzalı.

‘Kanadım Aşktan’ (Tekli)

Can Bonomo

UMUT ÇAĞRISI

14 Şubat şarkılarda yaşıyor

İngiliz grup Oi Va Voi, Türkiye ve Suriye’yi vuran 6 Şubat depremleri için bir şarkı yaptı. Doğu Avrupa’dan Ortadoğu’ya uzanan ilhamıyla müziğini şekillendiren grup ‘Sad Dance’i depremden bir gün sonra kaydetmiş.

Sad Dance’ (Tekli)

Oi Va Voi

Gülbaba Records

ROCK KATKILI

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14 Şubat şarkılarda yaşıyor

Onu yeniden yorumladığı Müslüm Gürses’in ‘Seni Yazdım Kalbime’ şarkısıyla tanımıştık. Sonra ‘Ciğerime’ geldi. Şimdi de bir Emre Altuğ hitiyle karşımızda. DOU, ‘Aşk-ı Kıyamet’i rock müzikle zenginleştirerek şarkıya modern bir çehre kazandırmış.

‘Aşk-ı Kıyamet’ (Tekli)

DOU

Warner Music Türkiye

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#Albüm#Tekli#Müzik

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