‘13. Ev’de bol yıldızlı sohbetler başladı

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Astroloji meraklıları yazarımız Dinçer Güner’i yakından tanıyor. Hürriyet Cumartesi ve Hürriyet Pazar’daki köşesinde de her hafta bize burçlarla ve gezegen hareketleriyle ilgili tüyolar veren Güner, FOON MEDYA YouTube kanalında

‘13. Ev’ isimli yeni bir astroloji programına başladı.

Yaşar Alptekin, Nilgün Belgün, Refika Birgül, Çiçek Dilligil, Buğra Özmüldür ve Nur Tuğba Namlı gibi isimleri programında ağırlayan Dinçer Güner onlara doğum haritaları üzerinden sorular soruyor. Astrolojiden yola çıkarak sorduğu bu sorular bir süre sonra eğlenceli itiraflara dönüşüyor.

Dinçer Güner’in “Astroloji talk show’u” diye tabir ettiği bu programda sadece yıldız haritaları ve burçlar konuşulmuyor, aynı zamanda Güner konuklarını içsel bir yolculuğa çıkıyor; hayatlarındaki en özel anları da mercek altına alıyor.

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Güner ‘13. Ev’le ilgili şunları söylüyor: “Sadece astroloji odaklı bir program değil ama ‘13. Ev’de ağırlıklı olarak astrolojiden bahsediyoruz. Astrolojiyi ne kadar iyi bildiklerini ölçmek için konuklarıma mini bir test yapıyorum. Bu şekilde onların astrolojiye merakını ölçebiliyorum. Gölge taraflarıyla yüzleşmelerini sağlayan bir gölge kavanozumuz var. Kavanozun içinden bir kelime seçiyor ve kendileriyle yüzleşiyorlar. Yani bu aynı zamanda bir yüzleşme programı; astrolojiyi kullanarak bunu yapıyoruz. Eğlenceli bir tarafı da var. Hem güldürüyor hem de astrolojik terimleri öğretiyor. Konuklarıma ‘Sen bu hayata neden geldin’ diye soruyorum. Sonra onlara astrolojik olarak hayata geliş amaçlarını anlatıyorum. Her bölümde ünlüler daha önce hiçbir yerde söylemedikleri ilginç itiraflarda bulunuyorlar. Ya da yıldız haritalarıyla ilgili sorular sorduğumda bu itiraflar kendiliğinden ortaya çıkıyor.”

Doğum haritasında başarıyı getiren göstergeler, kariyeri etkileyen gezegenler, zirveye giden yolda astrolojik destekler, burçlara göre meslekler ve ilişkiler üzerine astrolojik eğilimlerin de konuşulduğu ‘13. Ev’ programını her salı saat 20.00’de YouTube’da izleyebilirsiniz.