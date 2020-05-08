Zorluklar Ã¼st Ã¼ste gelse de dik durun

Evimizin â€˜uygunsuzâ€™ koÅŸullarÄ±nda mesai yapmak, sadece ekranlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sosyalleÅŸebilmek, yanlÄ±ÅŸ oturmaÂ pozisyonu, hareketsizlik, gÃ¼neÅŸsizlik... SalgÄ±nla beraber bunlar da hayatÄ±mÄ±za girdi. Bu problemlerin uzun vadede yaratabileceÄŸi olumsuzluklara karÅŸÄ± Ã¶nlem almak ÅŸart. Uyku disiplinimizi nasÄ±l koruyabileceÄŸimizi, sÃ¼rekli sabuna ve Ã§eÅŸitli kimyasallara maruz kalan cildimizi nasÄ±l besleyebileceÄŸimizi, gÃ¼n iÃ§inde elimizden dÃ¼ÅŸmeyen telefonlarÄ±n omurga saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± olumsuz etkilememesi iÃ§in yapmamÄ±z gerekenleri uzmanlara sorduk.

CÄ°LDÄ°NÄ°ZÄ° KORUMAK Ä°Ã‡Ä°N

Dengeli bir diyet uygulayÄ±n ve korunarak gÃ¼neÅŸlenin



Dermatoloji uzmanÄ± Dr. Deniz Akkaya

Liv Hospital Ulus

â—Š Her su temasÄ± sonrasÄ± uygun bir nemlendirici krem kullanmak cildin bariyerini gÃ¼Ã§lendirir. Sebze ve meyvelerle birlikte probiyotik ve prebiyotikleri iÃ§eren dengeli bir diyet saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± destekler.

â—Š D vitamininin sentezi deriden UV-B Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n emilmesiyle gerÃ§ekleÅŸir. Ancak uzun sÃ¼reler, korunmasÄ±z olarak gÃ¼neÅŸ altÄ±nda kalmaktan kaÃ§Ä±nÄ±n.ÂSadece yÃ¼z ve kollarÄ±n aÃ§Ä±kta kaldÄ±ÄŸÄ± giysilerle balkonunuzda 10-15 dakika sÃ¼reyle gÃ¼neÅŸlenebilirsiniz.

â—Š D vitamini aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin yaÄŸlÄ± balÄ±klar tÃ¼ketin, D vitamini desteÄŸi alÄ±n.

KALÄ°TELÄ° BÄ°R UYKU Ä°Ã‡Ä°NÂ

Elektronik cihazlarla aranÄ±za mesafe koyunÂ



Uzman psikolog Ezgi Dokuzlu

Anadolu SaÄŸlÄ±k Merkezi

â—Š KaygÄ±mÄ±z uyku dÃ¼zenimizi etkiliyor. Ã–zellikle vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n akÅŸam saatlerinde aÃ§Ä±klanmasÄ± ve sonrasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma programlarÄ±nÄ± takip etmek stresimizi geÃ§ saatlere kadar taÅŸÄ±yabiliyor.

â—Š Her gÃ¼n aynÄ± saatte olmayabilir ama belirli bir saat aralÄ±ÄŸÄ±nda uyumaya ve uyanmaya Ã¶zen gÃ¶sterin.



â—Š Uykudan Ã¼Ã§ saat Ã¶nce yemek yemeyi ve kafein tÃ¼ketimini sÄ±nÄ±rlandÄ±rmak, ekranlardan uzaklaÅŸmak, ortamÄ± havalandÄ±rmak, hatta elektronik aletlerle aranÄ±za mesafe koymak kaliteli uyku iÃ§in gerekli.

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OMURGA SAÄžLIÄžINI KORUMAK Ä°Ã‡Ä°N

Bel boÅŸluÄŸunuzu yastÄ±kla destekleyin ve omuzlarÄ±nÄ±zÄ± gevÅŸetin



Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanÄ±, spor hekimi

Prof. Tolga AydoÄŸ / AcÄ±badem SaÄŸlÄ±k Merkezi

â—Š Mutlaka masanÄ±zda Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. TÃ¼m ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±zÄ± masanÄ±za yerleÅŸtirin. MasanÄ±z, Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken kullanacaÄŸÄ±nÄ±z malzemeleri yerleÅŸtirebileceÄŸiniz kadar bÃ¼yÃ¼k olmalÄ±. Telefon, kalemler, dosyalar, hesap makinesi...Â Â



â—Š Sandalyeniz ideal yÃ¼kseklikte olsun. OturaÄŸÄ± yÃ¼kselip alÃ§alabilen, kollarÄ± Ã§Ä±kabilen, arkasÄ± yatabilen Ã¶zelliklere sahip olmalÄ±. AyaklarÄ±nÄ±z ÅŸekilde yere deÄŸebilmeli, dizlerinizle kalÃ§anÄ±z aynÄ± yÃ¼kseklikte olmalÄ±.

â—Š Bel boÅŸluÄŸunuzu destekleyin. EÄŸer sandalyenize temas etmiyorsa bel boÅŸluÄŸunuza kÃ¼Ã§Ã¼k bir yastÄ±k koyun.

â—Š Dirseklerinizi fazla bÃ¼kmeyin. Ã–nkolunuzun yere paralel kalmasÄ±na ve ellerinizin yukarÄ± doÄŸru Ã§ok aÃ§Ä±lanmamasÄ±na dikkat edin. AyrÄ±ca omuzlarÄ±nÄ±z gevÅŸek halde olmalÄ±.

â—Š BilgisayarÄ±nÄ±zÄ±n ekranÄ± Ã§ok aÅŸaÄŸÄ±da olmasÄ±n. MonitÃ¶rÃ¼ gÃ¶zÃ¼nÃ¼zden 50-75 santim uzakta olacak ÅŸekilde yerleÅŸtirin. DizÃ¼stÃ¼ bilgisayar kullanÄ±yorsanÄ±z dizinizin Ã¼zerine koyarak Ã§alÄ±ÅŸmayÄ±n; ya ek bir destekle yÃ¼kseltin. Ek klavye veya ekran da kullanabilirsiniz.

KÃ¼Ã§Ã¼k ve hafif cep telefonu kullanmalÄ±sÄ±nÄ±z

â—Š Her saat baÅŸÄ± mola ÅŸart! Molalarda ayaÄŸa kalkÄ±p dolaÅŸÄ±n.

â—Š Uzun sÃ¼re cep telefonu kullanÄ±mÄ±nÄ±n boyun ve kollarda aÄŸrÄ±, ellerde uyuÅŸma ve kÃ¶tÃ¼ postÃ¼re neden olduÄŸu biliniyor. Cep telefonu ebadÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi kol, boyun ve sÄ±rt kaslarÄ±nda daha bÃ¼yÃ¼k yÃ¼ke neden olurken kÃ¼Ã§Ã¼lmesiyse boynun daha Ã§ok Ã¶ne bÃ¼kÃ¼lmesine neden olur.Â

â—Š KÃ¼Ã§Ã¼k, hafif cep telefonu tercih etmek, mesajlaÅŸÄ±rken iki el birden kullanmak, koltukta otururken sÄ±rtÄ±nÄ±zÄ± yaslamak ve her iki kolun kolÃ§aklarla desteklenmesi kas iskelet sistemi aÃ§Ä±sÄ±ndan en uygun seÃ§enekler.

Â 4 basit egzersizle bel ve sÄ±rt saÄŸlÄ±ÄŸÄ±

Â Dr. Gamze Åženbursa, Spor Fizyoterapistleri DerneÄŸi 2. BaÅŸkanÄ±

SÄ±rtÃ¼stÃ¼ yatarken, altlarÄ±ndan kavrayarak dizlerinizi gÃ¶ÄŸse doÄŸru Ã§ekin. 10â€™a kadar sayÄ±n ve gevÅŸeyin. SÄ±rtÃ¼stÃ¼ yatarken bir dizi elle tutarak gÃ¶ÄŸse doÄŸru Ã§ekin. DiÄŸer dizi yataÄŸa doÄŸru bastÄ±rÄ±n. 10â€™a kadar sayÄ±n ve gevÅŸeyin. DiÄŸer bacaÄŸa geÃ§in. AyaÄŸÄ±nÄ±zÄ±n altÄ±ndan bir Ã§arÅŸaf geÃ§irin ve uÃ§larÄ±nÄ± ellerinizle tutun. BacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± kaldÄ±rÄ±n ve bacaÄŸÄ±n arkasÄ±ndaki gerilmeyi hissedin. 10â€™a kadar sayÄ±p gevÅŸeyin.Â

Dizlerinizin Ã¼zerine oturun. VÃ¼cudunuzu ve kollarÄ±nÄ±zÄ± Ã¶ne doÄŸru uzatarak omurganÄ±zÄ±n gerildiÄŸini hissedin. 10â€™a kadar sayÄ±n. SaÄŸ ve sol yana doÄŸru eÄŸilerek de tekrarlayÄ±n.



Her hareketi 10 kez tekrarlayÄ±n. Daha fazla egzersiz iÃ§in Dr. Gamze Åženbursaâ€™nÄ±n kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan YouTube kanalÄ±nÄ± ziyaret edebilirsiniz.