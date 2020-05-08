Tasarımcıların ilham kaynağı: İstanbul

Dünyaca ünlü tasarım dergisi Cabana, koleksiyonu yapılan bir yayın. Altı ayda bir Gucci, Fendi, Pierre Frey, Dedar, Etro gibi farklı markalarla işbirliği içinde, çok ilgi çekici kapaklarla çıkıyor. Londra merkezli dergi, geçen hafta yayımlanan 13’üncü sayısında İstanbul’a yer verdi. 30 sayfalık dosya haberin fotoğraf çekimleri Kapalıçarşı, Tophane Kasrı, Boğaz ve Osmanlı sanatı uzmanı Serdar Gülgün, kreatif danışman Demet Müftüoğlu Eşeli ile içmimar Zeynep Fadıllıoğlu’nun evlerinde gerçekleşti.

‘İstanbul’ dosyasının kreatif yönetmenliğini de Demet Müftüoğlu Eşeli üstlendi. Dergiye bir de yazı hazırlayan Eşeli, ‘Geleneğin İzleri’ adını verdiği hikâyesinde şehrin katmanlı yapısına dikkat çekiyor, okuyuculara şehri adım adım anlatırken Osmanlı estetiğinin izini sürüyor.

Herkes için bir şey var

Eşeli, kendi çalışmalarında ilham aldığı mekânları anlattığı yazıda “Bu şehirde herkes için bir şeyler var. Sürekli değişiyor, sürekli büyüyor ve daha derine inerken biraz daha açılıyor. Bu canlı ve kültürel açıdan farklı şehirde çocukluğum beni yeni ufuklar, lezzetler, gelenekler, fikirler ve insanları keşfetmeye teşvik etti” diyor.

Cabana, Doğu-Batı arasında köprü niteliğindeki sayıda İstanbul’un dışında Denizli camilerini de konu ediyor.

Ünlü iç mimar Zeynep Fadıllıoğlu’nun evi

Tophane Kasrı’nın dış cephe görüntüsü

Çinili Köşk, 1472 yılından kalma bir yapı



Demet Müftüoğlu Eşeli’nin evi

İstanbul Fatih’teki Hatice Turhan Sultan Türbesi tavan motifleri



Serdar Gülgün’ün evi - Macar Feyzullah Paşa Köşkü

Kapalıçarşı’nın meşhur kumaşları

Neo barok tarzındaki Büyük Mecidiye Camii (Ortaköy Camii)