Balkonlar ve pencere önleri çiçek bahçesine dönsün…

1) Kokusu dillere destan



SÜMBÜL

Yetiştirildiği sıcaklık 12 derecenin altına düşmemeli. Yücel Sönmez “Masallara konu olan kokusu, bitkinin ekildiği ev veya bahçede yayılarak kendini belli eder” diyor. Kokunun çok daha fazla yayılmasını istiyorsanız haftada iki kere sulamalı ve saksı tabağında su bırakmamalısınız.

2) Her rengi var



PETUNYA

Güney Amerika kökenli bu çiçek yaz boyunca açıyor ve suyu çok seviyor. Hatice Yılmaz “Güneşli, kısmen gölge yerleri sever. Aşırı rüzgârlı yerlerde çiçekleri yırtılır” diyor.

3) Cam önlerinin vazgeçilmezi



BEGONYA

Çiçekleri sonbaharda ilk don olayı görülene kadar açar. Begonyaları güneşli ve kısmen gölge yerlerde kullanabilirsiniz. Kışın korunaklı bir yere alırsanız sonraki yaz tekrar çiçeklenir.

4) Erken bahar habercisi



ÇUHA ÇİÇEĞİ

Sarısı çok bilinse de çeşitli renkleri var. Sedat Kalem “Primula Latincede `ilk, öncül` anlamına gelen primus kelimesinden türetilmiştir; bu cinsin erken çiçeklenmesine işaret eder” diyor.

5) Adını görüntüsünden alıyor



KÜPELİ

Çok yıllık bir süs bitkisi olan küpeli, kuru olmayan, rüzgârlı yarı gölgelik mekânları sever. Güneşin Aydemir, “O renkler nasıl da canlı ve uyumlu. Neşesize neşe katacak cinsten” diyor.

6) Saksı seçimi önemli



ZAMBAK

Eğer saksıya ekilecekse dikkatli bir seçim yapılmalı. 20 santim çapında bir saksı, zambak bitkisinin çok daha sağlıklı ve dayanıklı büyümesine olanak sağlar.

7) Bir Ege klasiği



SARDUNYA

Soğuk hava sevmez. İlkbahar ortasından sonbahar donlarına kadar rengârenk açar. Fem Güçlütürk “Seyrek sulama ister. Uzun süre kalan çiçekleriyle bir Ege klasiği” diyor.

8) Soğuktan uzak tutun



CAMGÜZELİ

Gölgeli veya yarı gölge balkon ve cam önlerini sever. Pembe, beyaz, kırmızı gibi renklerde yoğun çiçek verir. Soğuklardan olumsuz etkilenir. Ilıman yerlerde uzun süre yaşar.

9) Güneşi sever



MİNE ÇİÇEĞİ

Fazla su istemez, sıcak ve güneşli yerleri sever. Mine çiçeğinin sağlıklı ve verimli olması için zamanı geçen ve kurumuş çiçekler mutlaka sapından budanmalıdır.

10) Mutfakta da faydalı



LATİN ÇİÇEĞİ

Uzun saplı yaprakları ve sarı, turuncu, portakal rengi çiçekleri vardır. Tohumdan kolayca yetiştiririlir, güneşli yerleri sever. Yenilebilir çiçekleriyle salatalarınızı süsleyebilirsiniz.