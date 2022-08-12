Zuhal Olcay yeni yaşını sahnede kutladı

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Zuhal Olcay önceki akşam Bodrum’daki Off Gümüşlük’te sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sanatçı, yeni yaşını da sahnede kutladı. Mekana sığmayan Zuhal Olcay hayranları, Gümüşlük sokaklarını doldurup deniz kenarına oturarak Olcay’ın sesini dinlemekle yetindi.

Sanatçıyı, Deniz Çakır, Çağan Irmak, Suzan Kardeş, Barbaros yalnız bırakmadı. Sahneye Barbaros ve Suzan Kardeş’i davet eden sanatçı, düet de yaptı.

Zuhal Olcay’ın doğum günü pastasını kızı sahneye getirdi. Bütün salon sanatçıyı alkışlayarak kutladı.

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Olcay, pastasını orkestra arkadaşı besteci Cem Tunçer’in minik kızı Zeynep’e üflettirdi.