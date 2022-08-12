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Zuhal Olcay yeni yaşını sahnede kutladı

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#Zuhal Olcay#Deniz Çakır#Çağan Irmak
Zuhal Olcay yeni yaşını sahnede kutladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:30

Zuhal Olcay, yeni yaşını Bodrum’daki Off Gümüşlük’ün sahnesinde kutladı. Bu özel gecede sanatçıyı dostları ve ailesi yalnız bırakmadı.

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Zuhal Olcay önceki akşam Bodrum’daki Off Gümüşlük’te sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sanatçı, yeni yaşını da sahnede kutladı. Mekana sığmayan Zuhal Olcay hayranları, Gümüşlük sokaklarını doldurup deniz kenarına oturarak Olcay’ın sesini dinlemekle yetindi.

Zuhal Olcay yeni yaşını sahnede kutladı

Sanatçıyı, Deniz Çakır, Çağan Irmak, Suzan Kardeş, Barbaros yalnız bırakmadı. Sahneye Barbaros ve Suzan Kardeş’i davet eden sanatçı, düet de yaptı.

Zuhal Olcay’ın doğum günü pastasını kızı sahneye getirdi. Bütün salon sanatçıyı alkışlayarak kutladı.

Zuhal Olcay yeni yaşını sahnede kutladı

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Olcay, pastasını orkestra arkadaşı besteci Cem Tunçer’in minik kızı Zeynep’e üflettirdi.

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#Zuhal Olcay#Deniz Çakır#Çağan Irmak

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