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Zuhal Olcay: Bir kostümü 4-5 kez giymeliyiz

#Zuhal Olcay#Özlem Kaya#KONSER
Zuhal Olcay: Bir kostümü 4-5 kez giymeliyiz

Zuhal Olcay, sahne kostümü için harcanan paraları gereksiz bulduğunu söyledi.

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Geçtiğimiz hafta sonu Four Seasons Bosphorus Hotel içinde bulunan Aqua Restaurant & Bar’da konser veren şarkıcı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konuklarıyla sohbet de eden Olcay, sahne kıyafetlerine çok para harcamayı yanlış bulduğunu dile getirdi.

Gecede bir yeni bir de Özlem Kaya tarafından 3 yıl önce hazırlanan kostümünü giyen sanatçı, “Bir kıyafeti en az 4-5 kez giymeliyiz. Hem maddi olarak hem de dünya gezegenine saygı gereği bunu yapmamız gerekiyor. Her konserde binlerce lira harcayıp kostümler yaptırmanın hiçbir alemi yok.

Zuhal Olcay: Bir kostümü 4-5 kez giymeliyiz

Bir kıyafeti az 4-5 kere giymeli, sonra da o kıyafetin bazı yerlerini değiştirerek belki 4-5 kez daha giymeliyiz. Bir kumaşın beyaza boyanmasında korkunç litrelerce su gidiyor. Nasıl ki evimizdeki musluğu gerektiği zaman açıp kapatıyoruz, bu da aynı mantık” dedi.

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#Zuhal Olcay#Özlem Kaya#KONSER

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