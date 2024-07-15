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Zorlu sürecin ardından İbrahim Tatlıses'in gözyaşları...

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#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlıses#Hülya Avşar
Zorlu sürecin ardından İbrahim Tatlısesin gözyaşları...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 15:02

İbrahim Tatlıses geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrası taburcu oldu. Tatlıses, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde kalbinden ameliyat olacağını söyleyen İbrahim Tatlıses zorlu süreci atlattı. 

Kalp kapakçığı değişen ve iki kalp damarında tıkanıklık olan Tatlıses 2.5 saat süren ameliyatın ardından başarılı bir operasyon geçirdi.

Bugün taburcu olan Tatlıses, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Zorlu sürecin ardından İbrahim Tatlısesin gözyaşları...

Zaman zaman duygusal anlar yaşayan türkücü, “Kendimi süper hissediyorum. ‘Ben bitti demeden bitmez’ demiyorum, Allah bitti demeden bitmez… 5 gün sonra sahneye çıkıyorum. Sevenlerimle birlikteyim. Hastalığım sürece herkes aradı.” açıklamasını yaptı.

 

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#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlıses#Hülya Avşar

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