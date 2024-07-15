Zorlu sürecin ardından İbrahim Tatlıses'in gözyaşları...

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde kalbinden ameliyat olacağını söyleyen İbrahim Tatlıses zorlu süreci atlattı.

Kalp kapakçığı değişen ve iki kalp damarında tıkanıklık olan Tatlıses 2.5 saat süren ameliyatın ardından başarılı bir operasyon geçirdi.

Bugün taburcu olan Tatlıses, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Zaman zaman duygusal anlar yaşayan türkücü, “Kendimi süper hissediyorum. ‘Ben bitti demeden bitmez’ demiyorum, Allah bitti demeden bitmez… 5 gün sonra sahneye çıkıyorum. Sevenlerimle birlikteyim. Hastalığım sürece herkes aradı.” açıklamasını yaptı.