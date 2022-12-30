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Zor günler geride kaldı... 'Yeni yıla umutla ve sevinçle giriyorum'

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#Mehmet Özer#Beyin Kanseri#Şef Mehmet Özer
Zor günler geride kaldı... Yeni yıla umutla ve sevinçle giriyorum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 16:48

Ünlü şef Mehmet Özer zor günleri geride bıraktı. Geçtiğimiz aylarda beyninde kitle tespit edilen ve hemen ameliyata alınan Özer son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Geçtiğimiz aylarda beyninde bulunan kitleyi tesadüf sonucu öğrenen Mehmet Özer yapılan kontrollerin ardından hemen ameliyata alınmıştı.

Başarılı geçen operasyonun ardından bir gün yoğun bakımda kalan ünlü şef zorlu süreci atlattı.

2022 yılına sosyal medya hesabından veda eden Özer yaptığı paylaşımda sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

Bir fotoğraf yayınlayan Özer duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Zor günler geride kaldı... Yeni yıla umutla ve sevinçle giriyorum

"2022 yılının son ayları benim için oldukça zorlu geçti. Ancak yılın sonunda aldığım iyi haberler ile yeni yıla umutla ve sevinçle giriyorum. Öncelikle bu süreçte bir kez daha anladım, çok dost ve seven biriktirmişim. Tanıyan tanımayan, iyi dilekleri ve dualarıyla bana moral veren ve destek olan herkese teşekkür ederim. Ama esas teşekkürü sürecin kahramanlarına etmem lazım. Bana hızlıca ilk teşhisi koyan Dr.Zekiye Kural, çok zor bir ameliyatı çok kolaymış gibi halleden Prof.Dr.Talat Kırış ve sancılı süreçte hep yanımda olan Prof. Dr.Burhan Ferhanoğlu ve hastane ekibinin üstün gayreti olağanüstüydü."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Özer#Beyin Kanseri#Şef Mehmet Özer

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