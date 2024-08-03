Zombi'nin çekimleri başladı: Papaz Fikret zombilere karşı

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SERİNİN SON HALKASI

Türk sinemasının en komik serileri arasında yer alan “Kutsal Damacana”nın beşinci ve son filminin çekimlerine başlandı.



Şafak Sezer’in ‘Papaz Fikret’ karakterine hayat verdiği serinin bu yeni filmi, “Kutsal Damacana 5-Zombi” adıyla izleyiciyle buluşacak.

OCAK 2025’TE VİZYONDA

Sezer’in senaryosuna da imza attığı filmde ünlü komedyene ‘Asım’ rolüyle Ersin Korkut eşlik ediyor. İkili bu kez zombilerle savaşıyor.



Yönetmenliğini Kamil Çetin’in, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği filmin 17 Ocak 2025’te vizyona girmesi planlanıyor.