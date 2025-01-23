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'Ziyaretçi yasak' demişti... Tanyeli'nin korktuğu başına geldi

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#Tanyeli#Pankreas Kanseri#İnfluenza
Ziyaretçi yasak demişti... Tanyelinin korktuğu başına geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 11:11

Uzun süredir kanser ile mücadelesi süren ve tedavisi hastanede devam eden Tanyeli, Influenza olduğunu duyurdu.

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Geçtiğimiz hafta özel izinle hastaneden çıkan ve arkadaşlarının kendisi için düzenlediği sürpriz doğum günü partisine katılan Tanyeli'ye ziyaretçi yasağı gelmişti.

Sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan ünlü oryantal, Influenza olduğunu duyurdu.

Solunum cihazına bağlanan Tanyeli, paylaştığı videoda "Günaydın. Sabah saat 05:56... Influenza'nın kaçıncı günü oldu bugün? 4. gün... İnşallah çok çabuk geçer" dedi.

Ziyaretçi yasak demişti... Tanyelinin korktuğu başına geldi

'GELİRSENİZ KOVULURSUNUZ' DEMİŞTİ...

Tanyeli ziyaretçilerini hastaneye gelmemeleri konusunda uyarmıştı:

"Yasak, yasak, yasak! Bir daha kapıdan gelseniz bacadan kovsam gelmeyin. Erken Fatihamı okumak isteyen olursa oturduğunuz yerden yollayın. Doktorum izin vermiyor ziyaretçilere... Lütfen anlayışlı olsun diyorum. İnflamasyonla uğraşıyorum. İzin verilmemesinin sebebi bunlardı. Maskesiz doktor, hemşire dahi giremiyor. Gelirseniz kovulursunuz, net!"

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#Tanyeli#Pankreas Kanseri#İnfluenza

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