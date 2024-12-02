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'Zeynep’in arkadaşıyım ben, Sakın yanlış bir şey yazmayın'

Güncelleme Tarihi:

#Zeynep Bastık#Oğuzhan Koç#Kalben
Zeynep’in arkadaşıyım ben, Sakın yanlış bir şey yazmayın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 13:30

Zeynep Bastık, önceki akşam Kıbrıs Chamada Prestige Hotel’de sahne aldı.

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 Uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Serkay Tütüncü de aynı gece Tersane İstanbul’daki Kenan Doğulu konserine sarışın bir kadınla geldi. Genç kadın fotoğraflarını çeken muhabirlere “Zeynep’in arkadaşıyım ben. Sakın yanlış bir şey yazmayın, çok ayıp olur. Ayrıca Serkay’ın menajeriyim” dedi. (Sayit DURMAZ)

Zeynep’in arkadaşıyım ben, Sakın yanlış bir şey yazmayın

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Zeynep’in arkadaşıyım ben, Sakın yanlış bir şey yazmayın

Âşıkların sinema keyfi

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, önceki akşam Etiler’de bir AVM’de objektife yansıdı. Ünlü çift, sinemaya gideceklerini söyledi. Koç ve Subaşı, “Hangi filmi izleyeceksiniz?” sorusuna, “Mukadderat’ı izleyeceğiz. Hikâyesini çok merak ediyoruz” yanıtını verdi. Yılbaşı planları hakkında da konuşan ikiliden Oğuzhan Koç, “Antalya’da sahnede olacağım” derken, Hazal Subaşı ise “Ben İstanbul’da olacağım galiba” dedi. (Sayit DURMAZ)

Zeynep’in arkadaşıyım ben, Sakın yanlış bir şey yazmayın

El ele geldi, inkâr etti

Şarkıcı Kalben geçtiğimiz akşam yeni erkek arkadaşıyla el ele görüntülendi.

Cihangir’deki Emily’s Garden adlı mekâna el ele gelen çift çıkışta kameraları görünce kısa süreli bir panik yaşadı. Erkek arkadaşını kameralardan uzaklaştıran ünlü şarkıcı Kalben aşk hayatını soran muhabirlere kalbinde biri olmadığını söyleyerek şaşırttı. (Sayit DURMAZ)

Zeynep’in arkadaşıyım ben, Sakın yanlış bir şey yazmayın

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#Zeynep Bastık#Oğuzhan Koç#Kalben

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