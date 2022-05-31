Zeynep Tunuslu'dan aşk sorusuna ilginç yanıt: Mevsimlik sevgili lazım

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TAKSİCİYE SİNİRLENDİM

Zeynep Tunuslu önceki akşam Nişantaşı’nda objektife yansıdı. Modacı, muhabirlere bindiği taksinin şoförünü şikâyet etti: “Çok sinirliyim. Taksi ücreti 20 lira tuttu, üzerimde 200 lira vardı. ‘Bozar mısınız?’ dedim, ‘Bizden olsun’ dedi. ‘Ne münasebet ücretiniz neyse alın’ dedim, bu sefer de bana 70 lira geri verdi. ‘Sen ne yapıyorsun, 110 lira fazla aldın’ dedim, çok sinirlendim. Siz de üstüne geldiniz.”

YAZIN TEKNE, KIŞIN ŞÖMİNE

Tunuslu, “Şu sıralar neler yapıyorsunuz?” sorusuna “Yeni kitabım üzerinde çalışıyorum” yanıtını verdi. Modacıya aşk hayatı da soruldu. “Şimdilik hayatımda kimse yok” diyen Tunuslu esprili konuştu: “Aşk herkese lazım. Keşke bir sevgilim olsa. Bu yaz bulacağım diye düşünüyorum. Yaz sevgilisi, Çeşme’de. Rüzgârda, tekneyle gelsin bakalım. Kışın da şömine ve şarap sevgilisi bekliyorum!”

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