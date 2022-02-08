Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, nereli, kaç yaşında? Zeynep Tuğçe Bayat dizileri ve filmleri

Zeynep Tuğçe Bayat sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve dizileri ile gündemde yer alıyor. Peki, Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?
1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.
İlk kez 2009'da yayınlanmaya başlayan "Arka Sıradakiler" isimli dizi ile kamera önüne geçti. Daha sonra ise "Gönülçelen" isimli dizide "Nevra" karakterini canlandırdı.
2011'de "Yıldız Masalı" isimli dizide "Pelin" karakterini canlandırdı. 2014'te "Ah Neriman" isimli dizide "Yeşim" karakterini canlandırdı.
2015'te "Çilek Kokusu" isimli gençlik dizisinde "Gonca" karakterini canlandırdı.
DİZİLERİ
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Kanal
|2009
|Arka Sıradakiler
|Öğrenci
|FOX
|2010-2011
|Gönülçelen
|Nevra
|atv
|2011
|Yıldız Masalı
|Pelin
|TNT
|2014
|Ah Neriman
|Yeşim
|Show TV
|2015
|Çilek Kokusu
|Gonca
|Star TV
|2016
|Seviyor Sevmiyor
|Buket
|atv
|2019
|Afili Aşk
|Ceyda Aran
|Kanal D
|2020
|Kuruluş Osman
|Targun Hatun
|atv
|2021-
|Baba
|Şahika
|Show TV
FİLMLERİ
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|2017
|Şansımı Seveyim
|Yaprak
|Başrol oyuncusu
|2018
|Akvaryum
|Defne
|Kısa film