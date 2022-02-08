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Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, nereli, kaç yaşında? Zeynep Tuğçe Bayat dizileri ve filmleri

#Zeynep Tuğçe Bayat#Zeynep Tuğçe Bayat Kimdir#Zeynep Tuğçe Bayat Nereli
Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, nereli, kaç yaşında Zeynep Tuğçe Bayat dizileri ve filmleri

Zeynep Tuğçe Bayat, hayatı ve kariyeri ile merak ediliyor. Cansel Elçin ile 2020 yılında dünya evine giren Zeynep Tuğçe Bayat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile de dikkat çekiyor. Peki, Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Zeynep Tuğçe Bayat sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve dizileri ile gündemde yer alıyor. Peki, Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

 

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.

İlk kez 2009'da yayınlanmaya başlayan "Arka Sıradakiler" isimli dizi ile kamera önüne geçti. Daha sonra ise "Gönülçelen" isimli dizide "Nevra" karakterini canlandırdı.

2011'de "Yıldız Masalı" isimli dizide "Pelin" karakterini canlandırdı. 2014'te "Ah Neriman" isimli dizide "Yeşim" karakterini canlandırdı.

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2015'te "Çilek Kokusu" isimli gençlik dizisinde "Gonca" karakterini canlandırdı.

DİZİLERİ

YılYapımRolKanal
2009Arka SıradakilerÖğrenciFOX
2010-2011GönülçelenNevraatv
2011Yıldız MasalıPelinTNT
2014Ah NerimanYeşimShow TV
2015Çilek KokusuGoncaStar TV
2016Seviyor SevmiyorBuketatv
2019Afili AşkCeyda AranKanal D
2020Kuruluş OsmanTargun Hatunatv
2021-BabaŞahikaShow TV

FİLMLERİ

YılYapımRolNotlar
2017Şansımı SeveyimYaprakBaşrol oyuncusu
2018AkvaryumDefneKısa film

 

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