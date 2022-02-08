Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, nereli, kaç yaşında? Zeynep Tuğçe Bayat dizileri ve filmleri

Haberin Devamı

Zeynep Tuğçe Bayat sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve dizileri ile gündemde yer alıyor. Peki, Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.

İlk kez 2009'da yayınlanmaya başlayan "Arka Sıradakiler" isimli dizi ile kamera önüne geçti. Daha sonra ise "Gönülçelen" isimli dizide "Nevra" karakterini canlandırdı.

2011'de "Yıldız Masalı" isimli dizide "Pelin" karakterini canlandırdı. 2014'te "Ah Neriman" isimli dizide "Yeşim" karakterini canlandırdı.

Haberin Devamı

2015'te "Çilek Kokusu" isimli gençlik dizisinde "Gonca" karakterini canlandırdı.

DİZİLERİ

Yıl Yapım Rol Kanal 2009 Arka Sıradakiler Öğrenci FOX 2010-2011 Gönülçelen Nevra atv 2011 Yıldız Masalı Pelin TNT 2014 Ah Neriman Yeşim Show TV 2015 Çilek Kokusu Gonca Star TV 2016 Seviyor Sevmiyor Buket atv 2019 Afili Aşk Ceyda Aran Kanal D 2020 Kuruluş Osman Targun Hatun atv 2021- Baba Şahika Show TV

FİLMLERİ