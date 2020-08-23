Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Cansel Elçin ile dünyaevine girdi!
Uzun zamandır aşk yaşayan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat nikah masasına oturdu. Oyuncu Cansel Elçin meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat ile dünyaevine girdi. Çift aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu. Bu gelişmenin ardından, Zeynep Tuğçe Bayat'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?
1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.
İlk kez 2009'da yayınlanmaya başlayan "Arka Sıradakiler" isimli dizi ile kamera önüne geçti. Daha sonra ise "Gönülçelen" isimli dizide "Nevra" karakterini canlandırdı.
2011'de "Yıldız Masalı" isimli dizide "Pelin" karakterini canlandırdı. 2014'te "Ah Neriman" isimli dizide "Yeşim" karakterini canlandırdı.
2015'te "Çilek Kokusu" isimli gençlik dizisinde "Gonca" karakterini canlandırdı.
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