Zeynep Tokuş: Yoga bana şifa veren kıymetli hazine

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Oyunculuğu bıraktıktan sonra yoga eğitmenliği yapmaya başlayan Zeynep Tokuş, ne kadar esnek olduğunu sergilediği hareketleri Instagram hesabında paylaşmaya devam ediyor.

Tokuş önceki gün paylaştığı bu karenin altında yogaya olan tutkusunu da anlattı:

“Yogaya 38 yaşımda başladım, şunun şurasında 6 sene evvel. Sayısız faydasını gördüm. Hem ruhsal, hem de bedensel. Anlatmakla bitmez. Çoğu zamanda yine yoga sayesinde çok güzel insanlarla tanıştım, dostluklarımı derinleştirdim. Daha neler neler. Tutkuyla ders vermemin altında yatan en önemli sebep de bu. Bana bu kadar şifa veren bu kıymetli hazinenin yolunu herkese tarif etmek niyeti...”