Zeynep Sever Demirel: Bedel ödeyerek çatı kurduk

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Üç çocuğunun babası eski futbolcu Volkan Demirel’le kurduğu mutlu yuvadan söz eden Demirel, evliliklerinde zor dönemler de geçirdiklerini söyledi:

“Bedel ödediğin zaman bir şey senin için çok kıymetli oluyor ya, biz ikimiz de galiba bedel ödeyerek bir çatı kurduk. Ben çok genç yaşta Volkan’la evlendim. Ülke değiştirdim onun için. O da aramızdaki yaş farkından dolayı olan o çocuksu hallerimi görmezden geldi. O bana bir adım attı, ben de ona bir adım attım. Haliyle çaba sarf ettik. Dışarıdan her şey toz pembe görünüyor ama hiçbir ilişki kusursuz değil. Çünkü hiç kimse kusursuz değil. Çaba sarf ediyoruz aslında.”