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Zeynep Sever Demirel: Bedel ödeyerek çatı kurduk

Güncelleme Tarihi:

#Zeynep Sever Demirel#Volkan Demirel#Ceren Benderlioğlu
Zeynep Sever Demirel: Bedel ödeyerek çatı kurduk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 09:38

Zeynep Sever Demirel, ‘Ceren Benderlioğlu ile Dile Kolay’ programına konuk oldu.

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Üç çocuğunun babası eski futbolcu Volkan Demirel’le kurduğu mutlu yuvadan söz eden Demirel, evliliklerinde zor dönemler de geçirdiklerini söyledi:

Zeynep Sever Demirel: Bedel ödeyerek çatı kurduk

“Bedel ödediğin zaman bir şey senin için çok kıymetli oluyor ya, biz ikimiz de galiba bedel ödeyerek bir çatı kurduk. Ben çok genç yaşta Volkan’la evlendim. Ülke değiştirdim onun için. O da aramızdaki yaş farkından dolayı olan o çocuksu hallerimi görmezden geldi. O bana bir adım attı, ben de ona bir adım attım. Haliyle çaba sarf ettik. Dışarıdan her şey toz pembe görünüyor ama hiçbir ilişki kusursuz değil. Çünkü hiç kimse kusursuz değil. Çaba sarf ediyoruz aslında.”

 

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#Zeynep Sever Demirel#Volkan Demirel#Ceren Benderlioğlu

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