×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Zeynep Özyılmazel: Baba şefkati görmedim

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 09:25

ZEYNEP Özyılmazel, Aslı Şafak’ın sunduğu “İşin Aslı”na konuk oldu. Samimi itiraflarda bulunan Özyılmazel, babası Neco ile ilişkisine dair sözleriyle duygusal anlar yaşattı.

Haberin Devamı

Üniversiteyi bitirdikten sonra şarkıcı olmak istediğini babasına söylediğini anlatan Özyılmazel, aldığı yanıt karşısında hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi:

“Bana direkt ‘Senden şarkıcı olmaz’ dedi. Karşındaki kişi Neco olunca, o ‘olmaz’ dediyse gerçekten olmaz diye düşünüyorsun.”

Bu sözlerin kendisini olumsuz etkilediğini belirten Özyılmazel, müzik kariyerinde mücadele ettiğini ancak 2021’de vazgeçtiğini söyledi. Babasıyla ilişkisine dair en dikkat çeken sözlerini ise şu ifadelerle dile getirdi:

“Babam benimle ilgili güzel şeyleri artık ihtiyacım kalmadığı bir noktada söyledi. Duyduğum şey bir babadan çok, benden daha kıdemli bir meslektaşın yorumu gibiydi. Orada duygu görmedim. Baba şefkati görmedim.”

Gözden KaçmasınNeco: 49 yıl önce şarkımın değeri bilinmediNeco: 49 yıl önce şarkımın değeri bilinmediHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!