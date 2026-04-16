Zeynep Özyılmazel: Baba şefkati görmedim

Üniversiteyi bitirdikten sonra şarkıcı olmak istediğini babasına söylediğini anlatan Özyılmazel, aldığı yanıt karşısında hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi:

“Bana direkt ‘Senden şarkıcı olmaz’ dedi. Karşındaki kişi Neco olunca, o ‘olmaz’ dediyse gerçekten olmaz diye düşünüyorsun.”

Bu sözlerin kendisini olumsuz etkilediğini belirten Özyılmazel, müzik kariyerinde mücadele ettiğini ancak 2021’de vazgeçtiğini söyledi. Babasıyla ilişkisine dair en dikkat çeken sözlerini ise şu ifadelerle dile getirdi:

“Babam benimle ilgili güzel şeyleri artık ihtiyacım kalmadığı bir noktada söyledi. Duyduğum şey bir babadan çok, benden daha kıdemli bir meslektaşın yorumu gibiydi. Orada duygu görmedim. Baba şefkati görmedim.”