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Zeynep Mayruk kimdir, nereli, kaç yaşında? Zeynep Mayruk ne iş yapıyor?

Güncelleme Tarihi:

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Zeynep Mayruk kimdir, nereli, kaç yaşında Zeynep Mayruk ne iş yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 14:55

Zeynep Mayruk, magazin gündeminin araştırdığı isimler arasında yer bulmaya devam ediyor. Tolga Sarıtaş ile evlenmesinin ardından merak edilen Zeynep Mayruk, Moda Tasarım alanında yol kat etmeye devam etmektedir. İşte, Zeynep Mayruk hakkında detaylı bilgiler

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Zeynep Mayruk, 1989 yılında İzmir’de doğdu. İlk moda dersini Saint Charles Lisesi’nde, Chicago’ da aldı.

2006 yılında Saint Charles Lisesi’ nden mezun olduktan sonra Türkiye’ ye geri döndü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı bölümünde eğitim hayatına devam etti. 2012 yılında bu bölümden mezun oldu.

2012 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’ nden mezun olduktan sonra akademik hayatına Londra Central Saint Martins’ de devam etti ve burada 6 farklı sertifika programını bitirdi.

2013 yılında kendi adı altında Zeynep Mayruk markasını oluşturdu.

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