Zeynep Mayruk doğum için gün sayıyor... Ali 1 ay sonra geliyor!

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ÇOCUKSUZ SON TATİL

Tolga Sarıtaş ile modacı eşi Zeynep Mayruk doğum öncesi baş başa tatile çıktı. Çeşme’ye giden çift, önceki gün plajda görüntülendi. 8 aylık hamile olan ve denizde uzun süre kalamayan Mayruk, eşinin de yardımıyla sudan çıkıp locaya geçti.

DİZİDEKİ ADI

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk bebeklerine 1 ay sonra kavuşacak. Çift, oğullarına Ali adını verecek. Sarıtaş, 2015’te Kanal D’nin “Güneşin Kızları” dizisinde ‘Ali’ karakterini canlandırmış, bu rol kariyerinde dönüm noktası olmuştu.