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Zeynep Mayruk doğum için gün sayıyor... Ali 1 ay sonra geliyor!

Güncelleme Tarihi:

#Tolga Sarıtaş#Zeynep Mayruk#Çeşme
Zeynep Mayruk doğum için gün sayıyor... Ali 1 ay sonra geliyor
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 08:56

İlk bebeklerine kavuşmak için gün sayan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, Çeşme tatilinde görüntülendi.

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ÇOCUKSUZ SON TATİL

Tolga Sarıtaş ile modacı eşi Zeynep Mayruk doğum öncesi baş başa tatile çıktı. Çeşme’ye giden çift, önceki gün plajda görüntülendi. 8 aylık hamile olan ve denizde uzun süre kalamayan Mayruk, eşinin de yardımıyla sudan çıkıp locaya geçti.

Zeynep Mayruk doğum için gün sayıyor... Ali 1 ay sonra geliyor

DİZİDEKİ ADI

 Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk bebeklerine 1 ay sonra kavuşacak. Çift, oğullarına Ali adını verecek. Sarıtaş, 2015’te Kanal D’nin “Güneşin Kızları” dizisinde ‘Ali’ karakterini canlandırmış, bu rol kariyerinde dönüm noktası olmuştu. 

Zeynep Mayruk doğum için gün sayıyor... Ali 1 ay sonra geliyor

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#Tolga Sarıtaş#Zeynep Mayruk#Çeşme

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