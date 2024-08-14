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Zeynep Dirvana'nın başı kiracısıyla dertte! 'Yalımdan çıkmıyor...'

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#Zeynep Dirvana#Ali Karacan#Kanlıca
Zeynep Dirvananın başı kiracısıyla dertte Yalımdan çıkmıyor...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 07:50

Zeynep Dirvana, Kanlıca’da bulunan aile evi Dirvana Yalısı’nda oturan ve 9 yıldır kira ödemeyen işinsanı Ali Karacan’a isyan etti. Tahliye davasını kazanmasına rağmen Karacan’ı evden çıkaramadığını söyleyen Dirvana, “Ben bu adam yüzünden kanser oldum. Kalan ömrümü aile evimde geçirmek istiyorum” dedi.

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Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Zeynep Dirvana, mahkemelik olduğu kiracısı Ali Karacan hakkında sert konuştu.

Karacan’ın yalıda 24 yıldır oturduğunu, son 9 yıldır kira ödememek için çeşitli oyunlara başvurduğunu söyleyen Dirvana, açtığı davayı kazanmasına rağmen işinsanının konutu boşaltmadığını dile getirdi.

Zeynep Dirvananın başı kiracısıyla dertte Yalımdan çıkmıyor...

ÇEVRESİNE ‘YALI BENİM’ DİYOR!

Zeynep Dirvana, “Yıllardır hukuk mücadelesi veriyorum. Bu adam benim yalıma çökmekten utanmıyor. Mahkemeyi kazandım, evimden çıkmıyor. Çevresine de yalının kendisine ait olduğunu söylüyormuş. Bu nasıl bir yüzsüzlük? Tahliye için çilingir ve polisle kapıya gittik. 8 dakika sonra icra memuruna telefonla tebligat geldi ‘Tahliye durdurulmuştur’ diye. Şimdi istinaf mahkemesindeyiz. İnşallah yakında çıkacak” dedi.

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Zeynep Dirvananın başı kiracısıyla dertte Yalımdan çıkmıyor...

Kanser tedavisi gören Dirvana isyan etti: “Bu adam yüzünden kanser oldum. Artık kendi evimde yaşayıp ahir vaktimi orada geçirmek, orada ölmek istiyorum.”

TEBLİGAT GELMESİN DİYE KAPI NUMARASINI DEĞİŞTİRMİŞ

Zeynep Dirvana, Ali Karacan’la yaşadığı sorunları geçtiğimiz eylül ayında Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ’a anlatmış, Karacan’ın mahkeme tebligatlarının kendisine ulaşmasını engellemek için yalının kapı numarasını değiştirdiğini söylemişti:

Zeynep Dirvananın başı kiracısıyla dertte Yalımdan çıkmıyor...


“Mahkeme tahliye için tebligat üstüne tebligat gönderiyor ama hiçbiri ulaşmıyor. Sonradan anladık ki, evin kapı numarasını değiştirmiş! Konutun gerçek numarası 58 ama üzerine 62 yazdırmış. Postacı geliyor, adresi bulamıyor. Zaten evde çalışanları oturuyor gibi göstermiş, kendi gerçek ikameti Ümraniye’de görünüyor.”

 

 

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#Zeynep Dirvana#Ali Karacan#Kanlıca

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