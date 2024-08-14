Zeynep Dirvana'nın başı kiracısıyla dertte! 'Yalımdan çıkmıyor...'

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Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Zeynep Dirvana, mahkemelik olduğu kiracısı Ali Karacan hakkında sert konuştu.



Karacan’ın yalıda 24 yıldır oturduğunu, son 9 yıldır kira ödememek için çeşitli oyunlara başvurduğunu söyleyen Dirvana, açtığı davayı kazanmasına rağmen işinsanının konutu boşaltmadığını dile getirdi.

ÇEVRESİNE ‘YALI BENİM’ DİYOR!

Zeynep Dirvana, “Yıllardır hukuk mücadelesi veriyorum. Bu adam benim yalıma çökmekten utanmıyor. Mahkemeyi kazandım, evimden çıkmıyor. Çevresine de yalının kendisine ait olduğunu söylüyormuş. Bu nasıl bir yüzsüzlük? Tahliye için çilingir ve polisle kapıya gittik. 8 dakika sonra icra memuruna telefonla tebligat geldi ‘Tahliye durdurulmuştur’ diye. Şimdi istinaf mahkemesindeyiz. İnşallah yakında çıkacak” dedi.

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Kanser tedavisi gören Dirvana isyan etti: “Bu adam yüzünden kanser oldum. Artık kendi evimde yaşayıp ahir vaktimi orada geçirmek, orada ölmek istiyorum.”

TEBLİGAT GELMESİN DİYE KAPI NUMARASINI DEĞİŞTİRMİŞ

Zeynep Dirvana, Ali Karacan’la yaşadığı sorunları geçtiğimiz eylül ayında Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ’a anlatmış, Karacan’ın mahkeme tebligatlarının kendisine ulaşmasını engellemek için yalının kapı numarasını değiştirdiğini söylemişti:

“Mahkeme tahliye için tebligat üstüne tebligat gönderiyor ama hiçbiri ulaşmıyor. Sonradan anladık ki, evin kapı numarasını değiştirmiş! Konutun gerçek numarası 58 ama üzerine 62 yazdırmış. Postacı geliyor, adresi bulamıyor. Zaten evde çalışanları oturuyor gibi göstermiş, kendi gerçek ikameti Ümraniye’de görünüyor.”