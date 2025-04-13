Zeynep Demirel zorlu süreci anlattı: 'Kardeş' haberini alınca ağlamaya başladılar!

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2010 yılından bu yana eski futbolcu Volkan Demirel ile mutlu bir evliliği ve Yeda ile Yade adından iki kızı olan Zeynep Demirel, 23 Şubat'ta üçüncü kez anne oldu. Zeynep Demirel ile Volkan Demirel, üçüncü kızlarına Yasmin adını verdi.

Büyük mutluluk yaşayan Zeynep Demirel, doğumdan sonra ilk kez bir programa konuk oldu. Aslıhan Doğan Turan'ın sorularını yanıtlayan Zeynep Demirel, hamilelik sürecinde en çok zorlandığı konuyu da anlattı;

İşte Zeynep Sever Demirel’in açıklamalarından satır başları;

KIZLARIMA AÇIKLAMAK ZOR OLDU

“Yasmin'e hamile olduğumu öğrendim, çocuklara açıklayacağız. Aldık karşımıza ikisi de ağlamaya başladı. Büyük olan dedi ki 'Bir tane doğurdun zaten bundan ne hayır görüyorsun ki bir tane daha doğuruyorsun!' Diğeri 'Ben evde en küçüğüydüm şimdi başka birisi olacak' demeye başladı. Hamilelik süreci boyunca onları hazırlamakla uğraştım.”

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"Yasmin sakin bir bebek. Bebeklikleri hepsinin kolaydı. Bana göre hamilelik zor. Ortanca hamileliğim en kolaydı. İkinciyi evde 20 dakikada suda doğurdum. Son doğumumda 5 saat sancı çektim."

"YEDA İSMİNİ VOLKAN İSTEDİ"

Çocuklarının isimleriyle ilgili açıklama yapan ünlü isim "Bizim bir v,y,z mottomuz var. Volkan, Zeynep... Ortada da y harfi olduğu için y harfi takıntımız var. Yade aslında çok eski bir isimdi. Yeda'nın ismini de Volkan diretti. Yasmin'de de artık tekerleme gibi olmasın biraz daha bilindik isimlere gidelim dedim" şeklinde konuştu.

"YADE İLE ARKADAŞ GİBİYİZ"

Büyük kızı Yade ile ilgili de konuşan Demirel, "Yade 11 yaşında ama babasına çok benziyor. Yade ile tam arkadaş gibiyiz. Beraber alışverişe gitmek, dertleşmek çok zevkli" dedi.