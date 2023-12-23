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Zeynep Demirel, Volkan Demirel’in Çeşme’deki kavgasını anlattı: Adamın kafasında şişe kırmadı

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#Zeynep Demirel#Volkan Demirel#Soramazsın Plus
Zeynep Demirel, Volkan Demirel’in Çeşme’deki kavgasını anlattı: Adamın kafasında şişe kırmadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 07:19

Zeynep Demirel, eşi Volkan Demirel hakkında yıllar önce çıkan “Karısına yan bakan adamın kafasında şişe kırdı” haberlerine açıklık getirdi. Kavganın kıskançlık nedeniyle çıkmadığını söyleyen Demirel, “Olayın ardından Volkan adamın karısını arayıp durumu anlattı” dedi.

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KAVGA ANLAMSIZ BİR SEBEPTEN ÇIKTI

2011 yılında Volkan Demirel’in Çeşme’deki bir barda eşine bakan adamın kafasında şişe kırdığı haberleri çıkmıştı. Soramazsın Plus adlı YouTube programına konuk olan Zeynep Demirel, o olayın perde arkasını anlattı:

“Adam Galatasaraylıymış. Volkan’a bakarak bir şey söylemiş. Sözlü atışma ve itiş kakış oldu. Ama şişe kırma falan yok. Bu olay gazetelere şöyle yansıdı: Volkan eşine yan baktığı için adamın kafasında şişe kırdı.”

Zeynep Demirel, Volkan Demirel’in Çeşme’deki kavgasını anlattı: Adamın kafasında şişe kırmadı

2010 yılında evlenen Zeynep Demirel ile Volkan Demirel'in iki kızı var...

KARISINI ARADI, DURUMU ANLATTI

 “Gazeteler bu haberi görünce, eşi ve eşinin ailesi adamcağıza ‘Sen kadına baktın da mı adam sana saldırdı’ diye sormuş” diyen Zeynep Demirel, Volkan Demirel’in adamın eşini aradığını açıkladı:

“Volkan bir tanıdık vasıtasıyla adamın karısını arayıp durumu anlattı. ‘Biz senin kocanla kavga ettik ama olayın Zeynep’le alakası yok. Boşu boşuna aranız bozulmasın’ dedi. Böyle trajik bir hâl aldı olay.”

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#Zeynep Demirel#Volkan Demirel#Soramazsın Plus

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