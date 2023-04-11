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Zeynep Beşerler ile Emir İçgören boşanıyor mu? Açıklama geldi

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#Zeynep Beşerler#Emir İçgören#Oyuncu
Zeynep Beşerler ile Emir İçgören boşanıyor mu Açıklama geldi
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 08:14

Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler, 2013 yılında evlendiği iş adamı Emir İçgören’le boşanacakları iddialarına menajeri aracılığıyla yanıt verdi. Ünlü oyuncunun menajeri “Ayrılık yok, olası İstanbul depremi nedeniyle yeni bir eve taşınacaklar” diye konuştu.

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ÜNLÜ oyuncu Zeynep Beşerler ve işadamı Emir İçgören’in evliliklerini bitirme kararı aldığı öne sürüldü. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftin bir süredir problemlerinin olduğu ve sonunda boşanmaya karar verdikleri iddia edildi. Boşanma kararının ardından Emir İçgören’in Beşerler’le yaşadığı evi terk ettiği ve Etiler’de kendisine yeni bir daire tuttuğu da iddialar arasında yer aldı. Ayrılık haberlerinin basında yer almasının ardından Zeynep Beşerler’in menajeri Elif Akça açıklama yaptı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Akça, çiftin evliliğinde sorun olmadığını söyledi.

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AİLESİ İÇİN EV BAKIYOR

Beşerler ve İçgören’in olası İstanbul depreminden korktukları için oturdukları evi değiştirmek istedikleri ve bu nedenle ünlü işadamının sağlam zemin bölgelerinde daha az katlı bir binada ev arayışı içinde olduğu öğrenildi. Zeynep Beşerler’in yeni tiyatro oyununun provaları nedeniyle Emir İçgören’in emlakçıları zaman zaman tek başına gezdiği ve bu durumun dedikodulara neden olabileceği açıklandı. Ünlü çiftin henüz kendileri için uygun bir ev bulamadıkları da öğrenildi.

 

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#Zeynep Beşerler#Emir İçgören#Oyuncu

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