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Zeynep Bastık'tan sevgilisi Ali Can Ayyıldız'a mini defile

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#Zeynep Bastık#Ali Can Ayyıldız#Bodrum
Zeynep Bastıktan sevgilisi Ali Can Ayyıldıza mini defile
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 07:51

Bodrum’da tatil yapan Zeynep Bastık, yeni aşkı Ali Can Ayyıldız’la güneşlenirken görüntülendi. Plaj keyfine alışveriş molası veren şarkıcı, aldıklarını giyerek sevgilisinin beğenisine sundu.

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GÜNEŞ BANYOSU

Zeynep Bastık, bir süredir ilişki yaşadığı Ali Can Ayyıldız’la Bodrum’da tatil yapıyor. Çift önceki gün Yalıkavak’taki Edition Otel’in plajındaydı. Sevgilisine güneş kremi süren Bastık, denize girmek yerine onunla birlikte şezlongda güneşlenmeyi tercih etti.

Zeynep Bastıktan sevgilisi Ali Can Ayyıldıza mini defile

ALIŞVERİŞ MOLASI

Bir ara beline pareosunu bağlayıp otel içinde bulunan butiğe giden Zeynep Bastık, buradan beğendiği kıyafetleri satın aldı. Mağazadan aldığı beyaz pantolonu giyerek ayrılan Bastık, plajda hem yeni pantolonu hem de siyah gömleğiyle sevgilisine mini bir defile yaptı.

Zeynep Bastıktan sevgilisi Ali Can Ayyıldıza mini defile

Bikinisinin üzerine pareosunu bağlayıp alışverişe giden Zeynep Bastık, aldığı pantolonu giyerek şezlonguna döndü.

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Şezlongda ödedi

Kredi kartını yanına almayı unuttuğunu fark edince mağaza görevlisine plajdaki yerini gösteren Zeynep Bastık, ödemeyi şezlongunda yaptı.

 

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#Zeynep Bastık#Ali Can Ayyıldız#Bodrum

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