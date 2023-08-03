Zeynep Bastık'tan sevgilisi Ali Can Ayyıldız'a mini defile

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GÜNEŞ BANYOSU

Zeynep Bastık, bir süredir ilişki yaşadığı Ali Can Ayyıldız’la Bodrum’da tatil yapıyor. Çift önceki gün Yalıkavak’taki Edition Otel’in plajındaydı. Sevgilisine güneş kremi süren Bastık, denize girmek yerine onunla birlikte şezlongda güneşlenmeyi tercih etti.

ALIŞVERİŞ MOLASI

Bir ara beline pareosunu bağlayıp otel içinde bulunan butiğe giden Zeynep Bastık, buradan beğendiği kıyafetleri satın aldı. Mağazadan aldığı beyaz pantolonu giyerek ayrılan Bastık, plajda hem yeni pantolonu hem de siyah gömleğiyle sevgilisine mini bir defile yaptı.

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Bikinisinin üzerine pareosunu bağlayıp alışverişe giden Zeynep Bastık, aldığı pantolonu giyerek şezlonguna döndü.

Şezlongda ödedi



Kredi kartını yanına almayı unuttuğunu fark edince mağaza görevlisine plajdaki yerini gösteren Zeynep Bastık, ödemeyi şezlongunda yaptı.