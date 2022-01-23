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Zeynep Bastık'tan Los Angeles'ta halk konseri

#Zeynep Bastık#Los Angeles#Santa Monica
Zeynep Bastıktan Los Angelesta halk konseri

AMERİKA’nın Los Angeles şehrine giden Zeynep Bastık, dün Santa Monica’da bir parkta konser verdi.

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 Parkta, Model grubundan tanınan gitarist Okan Işık’la birlikte altına serdikleri bir örtü ile konser vermeye başlayan Bastık, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Büyük ilgi gören konserinden anları yayınlayan şarkıcı, altına şu notu düştü: “Biz bugün Santa Monica’da güneş batımını gören bir parkı kendimize yer belledik, biz buradayız konser veriyoruz dedik… Sonra umduğumuzdan çok daha acayip, duygusal bir anı yaşadık hep beraber. Yüzlerce insan birlikte şarkılar söyleyerek güneşi batırdık… 2020 yılındaki Amerika turnesinin bir bacağıydı LA, ama gelememiştik ve üstüne pandemi olmuştu. Okan Işık gitarı aldı, ben altımıza örtü ve yastık ve parktaydık. Bazı yabancı dinleyicilerimle tanıştım, ilk sorum ‘Siz beni nereden buldunuz’ olsa da beni bulduklarına çok sevindim… Aşırı mutlu bir Zeyno uyuyor şu an (burada gece)… İşte böyle şeyler yaşandı bugün, tarihe not düşülsün…”

Zeynep Bastıktan Los Angelesta halk konseri


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#Zeynep Bastık#Los Angeles#Santa Monica

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