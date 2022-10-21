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Zeynep Bastık'tan Harbiye sürprizi

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#Zeynep Bastık#Harbiye Açıkhava#Atlantis Yapım
Zeynep Bastıktan Harbiye sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 07:55

TÜRK pop müziğinin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda bu akşam hayranlarıyla buluşacak.

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 Atlantis Yapım organizasyonu ile sahne alacak ünlü şarkıcının konseri 2 bölümden oluşacak.

İlk bölümde klasik kostümlerle yeni şarkıların da eklendiği bir konseptle hayranlarıyla buluşacak olan Zeynep Bastık, konserin ikinci bölümünde sürpriz dansların olacağı bir performans sergileyecek.

Günler öncesinden konsere özenle hazırlanan ünlü şarkıcı, Harbiye konseri için çok heyecanlı olduğunu, hayranlarıyla buluşmak için sabırsızlandığını bildirerek, çok özel sürprizlerle dolu bir gece olacağının da altını çizdi.

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#Zeynep Bastık#Harbiye Açıkhava#Atlantis Yapım

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