Zeynep Bastık: Uzun bir süre linçlendim

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Zeynep Bastık, fizy’de Kaan Ölker’in sunduğu ‘Popcast’in konuğu oldu. Bastık, kariyerinin başlarında linç kültürüyle ilk defa tanıştığını söyledi: “Linçlenmem uzun sürdü ve asla bitmedi. Psikolojik olarak zorlandığım bir dönemdi. Ekibimle şunu dedik, ‘Daha iyisini yapmalıyız. Eğer durursak yakalanırız, yakalanmadan koşmak zorundayız.’ O kadar koşmaya odaklıydık ki tüm güzellikleri enerjimizle çektik. Tolga (Akış) çok uğraştı bu kariyer için. Dönüp baktığımda bu kadar koşmaktan dolayı biraz yorgunum.”

4 YILDIR ADIMI X’TE ARATMIYORUM

Şarkıcı, kendisine linç operasyonu yapıldığını düşündüğünü belirtti: “Nefret oranını artırmak için yalan haberler yapıldı. Şu an ise keyfim yerinde. Terapi de buna çok etki etti. Çünkü hâlâ düzenli olarak terapi alıyorum. ‘İnsanlar konuşacak. Sen kendini ve seni sevenler seni biliyor’ diyorum. Yazılanlara inanmak isteyen biri varsa inanır. Bunu nasıl kontrol edebilirim? O yüzden oralardan çıktım. Benimle ilgili yazılanlara bakmıyorum. X’te adımı 4 yıldır aratmıyorum.”

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ÜNLÜ OLMAK KOLAY BİR MESELE DEĞİL

Zeynep Bastık, “Ağlayarak ‘Yapamıyorum artık bu işi’ dediğin bir an oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ünlü olma meselesi çok kolay zannediliyor. Hiç kolay olmadığıyla yüzleştiğim dönemler oldu. Özgürlük konusunda zorluk yaşadım. Şu an daha rahatım, daha çok sosyalleşebiliyorum. Ama ilk başlarda insanların ne düşündüğünü çok önemsiyordum. Hep sevilebilir olmaya çalışıyordum.”

SERKAY BENİM EVİM

Zeynep Bastık, “Sevgilin Serkay (Tütüncü) için ‘evim, güneşim’ diyorsun. Bunu sana söylettiren şey neydi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Hem çok tutkulu hem de çok güvenli bir ilişkimiz var. Çok huzurlu da bir ilişki. Ben en çok evimde huzurluyumdur. Serkay ile birlikte yaşadığımız bir hayata geçtik. Serkay artık benim evim oldu. Bir insan evinde huzurlu değilse hiçbir yerde huzurlu olamaz.”

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ANNE OLMAK İSTİYORUM

Zeynep Bastık, anne olmak istediğini bir kez daha açıkladı: “Bir gün anne olmak istiyorum. Hikâyeminen büyük tamamlayıcısı olacak şeyin anne olmak olduğunu düşünüyorum.”