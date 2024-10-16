Zeynep Bastık operasyon geçirdi

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Zeynep Bastık geçtiğimiz aylarda nefes alamadığını “Meğer ciddi bir deviasyonum varmış. Ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış” sözleriyle açıklamış ve ameliyat olacağını söylemişti.

Ünlü şarkıcı önceki gün de sosyal medya hesabında hastane odasında çektiği fotoğrafı paylaşarak ameliyat olduğunu duyurdu.

Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Zeynep Bastık “Artık ben de sağlıklı insanlar gibi nefes alacağım. Sonunda deviasyon ameliyatımı oldum” ifadelerini kullandı.



Estetik ameliyat olduğu iddia edilen Zeynep Bastık burnunun bandajsız halini paylaşarak “Estetik ameliyat oldu diyenler utanır mı, sanmam” notunu düştü.