Zeynep Bastık, Kuruçeşme Açıkhava'da sahneye çıktı

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Zeynep Bastık, kendisini ilk kez sahne aldığı Kuruçeşme Açıkhava konserinde yalnız bırakmayan hayranlarına “Hoş geldiniz. Bu nasıl bir kalabalık... İnanılmaz görünüyorsunuz. Çok heyecanlıyım” sözleri ile teşekkür etti. Siyah payetli kostümünü kombinlediği dirsek üstü eldivenleri ile zarif ve sofistike bir şıklığa bürünen Zeynep Bastık'ın “Beğendiniz mi kıyafetimi?” sözleri alkış yağmuruna tutuldu.

Zeynep Bastık, 90’ların unutulmayan şarkılarından Sezen Aksu klasiklerine kadar yer verdiği geniş repertuarıyla seyircisinden tam not aldı. Dansları ve bitmek bilmeyen enerjisi ile 2 saat kaldığı sahnesinde akustik ve rap performanslarıyla da sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı.



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KOSMOS İLE DÜETLERİ İLK KEZ KURUÇEŞME AÇIKHAVA'DA

KOSMOS SÜRPRİZİ!

Zeynep Bastık ilk kez sahne aldığı Kuruçeşme Açıkhava’da sevenlerine hem müjde verdi hem de sürpriz yaptı. “Bizim yeni bir şarkımız var ve ilk kez burada söyleyeceğiz. Biz bu şarkıya aşığız” sözleri ile rap sanatçısı Kosmos’u sahnesine davet eden Zeynep Bastık, ilk kez Kuruçeşme Açıkhava’da yeni düet çalışmalarını müzikseverlerin beğenisine sundu.

