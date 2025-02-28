Zeynep Bastık: Anne olmak istiyorum

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SERKAY’LA AYNI PROJEDE OYNAMAM

Zeynep Bastık, marka yüzü olduğu Flormar’ın Backyard’da düzenlenen lansmanına katıldı. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, oyunculuğa devam etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna şu yanıtı verdi:

“5 sene oyunculuk yaptım, şu anda müzik kariyerim ağırlıkta. Oyunculuk konusunu kapattım diyemem ama doğru zamanda doğru projede olmak önemli.”

Serkay Tütüncü’yle aşk yaşayan Bastık, “Aynı proje yer alır mısınız?” sorusu üzerine de “İstemiyoruz. Göz önünde olmayı sevmiyoruz. Nazara çok inanıyorum. Kendi hayatımızda, kendi yolumuzda kavruluyoruz” dedi.

DOĞRU İNSANLA EVLENMEK ROMANTİK BİR FİKİR

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Zeynep Bastık geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda anne olmak istediğini açıklamış, “Çocuk istiyorum” demişti. Şarkıcı, o açıklaması hatırlatılınca şöyle konuştu:

“Ben gençken, enerjim yerindeyken anne olmak istiyorum. Çocuk istediğimiz bir vakitte, evlilik de olsun isterim. Doğru insanla, doğru zamanda hayatını birleştirme fikri, benim romantik bulduğum bir fikir. Ama evlilik gerekli ve zorunlu değil bence. Evlilikle ilgili bir korkum da yok. Evlilik aşkı öldürebilir de, öldürmeyebilir de. Çok genel şeylere inanmıyorum.”