Zerrin Özer'in abla acısı... Tülay Özer hayatını kaybetti...

Zerrin Özer'in ablası olan ve kardeşini müzik dünyasına kazandıran Tülay Özer 79 yaşındaydı..

CENAZESİ YARIN

Tülay Özer, 2 Mayıs Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Özer, öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

RAKİP DEĞİL, DESTEKÇİ..

Tülay Özer, müzik kariyerine 1974 yılında yayımladığı ilk 45’liği “Gel Artık / Niye Çattın Kaşlarını” ile adım attı. Sanatçının asıl çıkışı ise 1975 yılında gerçekleşti. Aynı yılın başında Kent Plak etiketiyle piyasaya çıkan “İkimiz Bir Fidanız / Son Ümit” adlı 45’lik, Tülay’a kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesi kazandırdı. Sanatçı, ilk kez sahne aldığı İzmir Fuarı’nda bu başarısının karşılığını Altın Plak Ödülü ile aldı.

Tülay Özer, 1975’in sonlarına doğru yayımladığı “Deli Etme Beni Aşk / Neden Ayrıldık” adlı ikinci hit 45’liğiyle başarısını sürdürdü ve 1976 yılına da damga vuran isimlerden biri oldu. Sanatçı, bir ucu Anadolu pop’a diğer ucu arabesk müziğe uzanan çizgide, Esin Engin düzenlemeleriyle dikkat çeken şarkılar seslendirdi. Bu dönemde ağırlıklı olarak Hakkı Bulut ve Bora Ayanoğlu gibi önemli bestecilerin eserlerini yeniden yorumladı.

Sanatçının ilk uzunçaları (LP), 1976 yılında Kent Plak etiketiyle yayımlandı. İkinci LP’si “Seven Ağlatılmaz” ise 1978 yılının sonunda yine aynı şirket tarafından müzikseverlerle buluştu. Tülay Özer, aynı yıl bu kez bir Sezen Aksu bestesi olan “Büklüm Büklüm”ü 45’lik olarak yayımlayarak plak listelerinde bir kez daha zirveye çıktı. Bu eser, sanatçının listelerdeki son büyük çıkışı oldu.

1980’li yıllara gelindiğinde Tülay Özer’in müzik kariyerindeki yükselişi yavaşlarken, kız kardeşi Zerrin Özer müzik dünyasında dikkat çekici bir çıkış yakaladı. Kardeşinin müzik kariyerine adım atmasında önemli destek sağlayan Tülay Özer, Zerrin Özer ile herhangi bir rekabete girmeden desteğini sürdürdü.

Uzun yıllar çalıştığı Kent Plak ile yollarını ayıran sanatçı, Yaşar Plak etiketiyle yayımladığı pop-arabesk tarzındaki son LP’si “Kalbimdeki Sevgili” ile beklediği başarıyı elde edemedi. Bu dönemin ardından Tülay Özer, müzik çalışmalarına uzun süre ara verdi.