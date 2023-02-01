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Zerrin Özer'e izinsiz albüm davası!

Güncelleme Tarihi:

#Zerrin Özer#Zerrin Özer 97#Avrupa Müzik
Zerrin Özere izinsiz albüm davası
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 07:45

Zerrin Özer, Avrupa Müzik’le “Zerrin Özer 97” adlı albümü nedeniyle davalık oldu.

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Avrupa Müzik Şirketi, “Zerrin Özer 97” isimli müzik albümünde yer alan 10 şarkıyı izinsiz şekilde dijital platformda yayınladıkları iddiasıyla ünlü sanatçı ile Art Records LLC şirketine dava açtı.

Zerrin Özere izinsiz albüm davası

Dava konusu müzik eserinin yapımcısının kendisi olduğunun tespitini isteyen Avrupa Müzik Şirketi mahkemeye sundukları dilekçede “Zerrin Özer, Avrupa Müzik’in yapımcı sıfatıyla hak sahibi olduğu ‘Zerrin Özer 97’ isimli albümün herhangi bir şekilde yayınlanmasının mümkün olmadığını bilmesine rağmen kötü niyetli olarak Art Record LLC şirketine vermeye çalışmaktadır. Davalıların müzik eserleri üzerindeki haksız tecavüzünün önlenmesini istiyoruz” dedi.

 

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#Zerrin Özer#Zerrin Özer 97#Avrupa Müzik

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