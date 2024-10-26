Zerrin Özer'den üzen haber: Beyin damarlarımda daralma var

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Magazinci.com internet sitesi tarafından düzenlenen “24. Yılın En İyileri” imtiyaz sahibi Nurettin Soydan’ın ev sahipliğinde, iş insanları Fehmi Okuyucu ve Vahit Yıldırım ile Loris Parfüm Ana sponsorluğunda önceki akşam Hilton İstanbul Maslak Hotel’de yapıldı. 24. yılını kutlayan magazinci.com’un gecesine çok sayıda ünlü isim katıldı.

Ankara’da yaşanan terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımızın üzüntüsü ödül töreninde de büyük ölçüde hissedildi. Törene katılarak ödüllerini alan ünlü isimler sahnede teröre lanet yağdırdılar ve “Türkiye Cumhuriyeti asla yıkılmaz” mesajı verdi. Sunuculuğunu Özlem Yıldız ile Duygu Canbaş’ın üstlendiği gecede, müzik, sinema, tiyatro, TV ve iş dünyasında başarılı isimlere ödülleri verildi.

Yürümekte zorlandı

Zerrin Özer, “Basit Numaralar” şarkısıyla Yılın En İyileri Ödül Töreni’nde ‘yılın şarkısı’ ödülünü aldı. Sağlık sorunları nedeniyle yürümekte zorlanan sanatçı, yaptığı konuşmada TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısını kınadı:

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“Beyin damarlarımdan ikisinde daralma var. Bu nedenle sendeleyerek, dengesiz yürüyorum. Ama ödülümü almak ve her şeye rağmen dimdik ayakta durduğumuzu göstermek için geldim buraya. Şehitlerimize rahmet diliyorum.”

Elif Buse Doğan, “yılın Türk halk müziği yorumcusu” seçildi.



Türk halk müziği sanatçısı Erol Parlak, “yaşam boyu meslek onur ödülü” alırken, Ender Balkır da “yılın Türk halk müziği yorumcusu” ödülünü aldı. İki sanatçı sazları ile sahneye çıkarak adeta ağıt niteliğindeki birer türkü seslendirdi.





YEKÜV Vakfı başkanı Tülay Erkan, gecenin teşekkür plaketlerinden birini aldı.





Hastanede yoğun bir fizik tedavi süreci geçiren Kadir İnanır’ın “yaşam boyu meslek onur ödülü”nü yeğeni Levent İnanır aldı.





Nevra Serezli “yılın tiyatro oyunu” ödülünü “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyunundaki arkadaşlarıyla birlikte aldı.





Mehmet Yaçınkaya, “yılın yemek programı” ödülünü MasterChef ekibi adına aldı.

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Ali Eyüboğlu ve Seher Kılıç “yılın YouTube magazin programı” ödülünü aldı.



Tişörtlü mesaj

Magazinci.com tarafından düzenlenen Yılın En İyileri Ödülleri Töreni’nde ‘sinema emek ödülü’ne layık görülen Gani Rüzgar Şavata, geceye Ahmet Kaya’lı tişörtüyle katıldı

. Şavata yaptığı konuşmada, Ahmet Kaya’nın 1999’da yapılan ödül töreninde saldırıya uğradığını hatırlattı.