Zelikız’ın türküsü yeni başlıyor

◊ Harun Kolçak’ın “Korkuyorum” şarkısını yorumladınız. Nasıl karar verdiniz bu single’ı hazırlamaya?

- Çok sevdiğim, hayranlıkla dinlediğim bir şarkıydı. Harun Kolçak zaten muazzam bir müzik adamıydı, kabri nur olsun. “Korkuyorum” bence 90’ların en özel, fakat nedense hakkı tam manasıyla verilmemiş eserlerinden biriydi. Nereden takıldı dilime bilmiyorum ama birkaç hafta boyunca evde, sokakta, sporda sürekli “Korkuyorum”u söylemeye başladım. Sonra da dedim ki; rahmetli Harun Kolçak bana bir yerlerden “Bu şarkıyı söyle Züleyha” diyor galiba. Yani aslına bakarsanız biraz tuhaf, mistik bir hikayesi var bende “Korkuyorum”un.

◊ Dinleyicilerden gelen ilk yorumlar nasıl?

- Yeni nesil pek aşina değildi bu şarkıya. Biz üzerinde biraz oynayıp, zamanın ruhunun renklerini serpiştirince, hemen alıp benimsediler. Hakikaten çok sevildi, bu da elbette beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Demek ki Harun Kolçak’ın davetine icabet ederek çok doğru bir şey yapmışım.

“GELİN KINASI 2” MAYIS AYINDA ÇIKACAK

◊ Çalışmalarınıza bakınca, en çok kına gecesi albümünüz “Gelin Kınası”nın dinlendiğini görüyoruz. Geleneksel törenler için insanlar müzik bulmakta zorlanıyor mu?

- Hiç zannetmiyorum. Anadolu insanı sevincini de, hüznünü de hep türkülerle ifade etmiş yüzlerce yıldır. O yüzden her ne için eser ararsanız, orada bir hazine çıkıyor karşınıza. Benim birlikte çalıştığım Kalan Müzik’in kurucusu rahmetli ağabeyim Hasan Saltık da, şimdi bana ustalık yapan değerli eşi Nilüfer Saltık da adeta birer arkeolog gibi türkü aradılar Anadolu’yu köy köy dolaşıp. O yüzden emin olun, daha ortaya çıkmamış bir bu kadar daha kına, düğün türkümüz vardır Anadolu insanının dilinde, hafızasında. Kına şarkılarına gelince; mayıs ayı sonunda “Gelin Kınası 2” de dinleyiciyle buluşacak. Albüm içinde Kürtçe mashuplar da olacak.

◊ “Sınırsız Ezgiler” programınız da devam ediyor. Programın eğitici bir yönü olduğunu düşünüyor musunuz?

- Estağfurullah, bu benim haddime değil ama programımda ağırladığım kıymetli ustalar için kabul edebilirim bu ‘eğitmek’ sözünü. Zaten TRT Müzik misyonu olan bir kanal. Amacı Anadolu kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Ki son dönemde geniş yelpazede yaptığı programlarla, yükselen bir ivme ile yoluna devam ediyor. Benim de “Züleyha ile Sınırsız Ezgiler” vesilesiyle bu çorbada bir nebze tuzum oluyorsa, ne mutlu bana. Unutmadan her pazartesi akşamı saat 21.45’te ekrandayız.

12 YIL SONRA İMAJIMI DEĞİŞTİRDİM

◊ Pandemi dönemini nasıl geçirdiniz? Daha fit görünüyorsunuz. Neler yaptınız?

- Mütemadiyen çalışarak geçirdim. Her hafta muhakkak bir kitap bitirdim. Sporuma hiç aksatmadan devam ettim. Bütün iyi film, dizi ve belgeselleri izlemeye çalıştım. Bir de takılar hazırladım. Müzik üzerine araştırmalar yaptım, repertuvar hazırladım ve fırsatını bulduğumda kendimi Amerika’ya atıp, oradaki bilgi hazinelerinden istifade ettim. Ben zaten çalışarak dinlenen bir yapıya sahibim. O yüzden şartlar ne olursa olsun okumaya, araştırmaya, öğrenmeye devam her durumda. Fiziki değişime gelince; 12 yıl sonra imajımı değiştirdim. Kakülün çok yakıştığını söylüyorlar ama arada at kuyruğu ve uzun saçlarımı özlemiyor değilim. Botoks ve gençlik aşısı yaptırdım. Her şeyden önemlisi huzurlu olabilmek için gayret ettim.

ÇOK FAZLA ‘KEŞKE’M YOK

◊ Geriye dönüp baktığınızda “iyi ki”leriniz ve “keşke”leriniz var mı?

- “İyi ki”lerim elbette var. Öncelikle Zülfü Livaneli’den Ara Güler’e, Yaşar Kemal’den Şener Şen’e çok büyük ustaları tanıma, onların irfanından istifade edebilme şansım oldu. Ardından hem sanat hem de medya dünyasından çok sağlam dostlarım, ağabeylerim oldu hiç düşünmeden sırtımı dayayabileceğim. “Keşke” dediğim pek bir şey yok. Zira kadere inanan biriyim ve her olanın ardında muhakkak bizim için bir hikmet gizli olduğunu düşünürüm. Ustalar, dostlar ve şahane hatıralar biriktirdim. Ve elbette müziğe ilk adımlarını ürkekçe atan Züleyha’dan çok daha güçlü bir Züleyha var. Zira müziğe başlarken verdiğim mücadele, destek olanlar ile köstek olanların da yaşattığı zorlu süreçten alnım açık çıkmayı başardım. Daha yolun başındayım; Zelikız’ın türküsü yeni başlıyor.