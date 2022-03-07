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Zeki Müren taklidi çok keyifliydi

#Çağlar Çorumlu#Zeki Müren#Güven Murat Akpınar
Zeki Müren taklidi çok keyifliydi

Çağlar Çorumlu, dijital platformda yayınlanan “Dayı Şov”a Güven Murat Akpınar ile birlikte konuk oldu.

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Soruları yanıtlayan oyuncu, bir dönem olay yaratan Zeki Müren taklidiyle ilgili de konuştu. Çorumlu, “Zeki Müren’i ilk Güldür Güldür’de canlandırdım. Türk filmi klişesi yapmıştık. Orada da Zeki Müren metinleri yazmıştı arkadaşlar. Ben yapınca hoş bulundu. Ben de çok keyif aldım.”

Zeki Müren taklidi çok keyifliydi

Cem Yılmaz’ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve Çağlar Çorumlu’nun da rol aldığı yeni projesi “Erşan Kuneri” dizinin çekimlerinden çok keyif aldığını da anlatan oyuncu, 8 bölümün her birinde farklı bir rol oynadığını söyledi.

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#Çağlar Çorumlu#Zeki Müren#Güven Murat Akpınar

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