Zeki Müren Gecesi’ne yıldız yağdı! 'Acun Bey’in dikkatine'

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 8-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşen 41. İstanbul Film Festivali’nin “Zeki Müren de Bizi Görecek” sloganıyla düzenlediği parti, birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Önceki akşam Cahide Palazzo’da yapılan partide Ata Demirer, Nükhet Duru, Gonca Vuslateri, Fatih Ürek, Umut Kurt, Serkan Keskin, Demet Evgar, Aslı İnandık, Selen Uçer, Nuri Harun Ateş gibi isimler sahneye çıktı.

Zeki Müren’in unutulmaz şarkılarının seslendirildiği gecede, ünlü isimler performanslarıyla büyük alkış aldı.

Gecede sahne alan isimlerin sahne kostümlerini Gülşah Saraçoğlu tasarladı. Şarkılarda ise sanatçılara Taşkın Sabah Orkestrası eşlik etti.

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‘Metrobüs’lü gönderme

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Cahide Palazzo’da verdiği partide Nükhet Duru da sahneye çıktı. “Bir Demet Yasemen” ve “Yaralı Gönül”ü seslendiren sanatçı, mekanı dolduran kalabalığa takıldı: “Çok şahane otobüste gibisiniz. Ya da metrobüs mü demeliydim?” Bu sözler Ajda Pekkan’ın “Metrobüse hiç binmedim, merak ediyorum” açıklamasını akıllara getirdi.

Acun Bey’in dikkatine

Beklenen Şarkı” ve “Hayriye” şarkılarını seslendiren Ata Demirer, dansları ve esprileriyle geceye renk kattı. Ünlü komedyen mini şovunda Acun Ilıcalı’yı diline doladı: “İlk ‘O Ses Türkiye’ denememdi. Böylesine büyük rakipler karşısında umarım Acun Bey’in dikkatini çekmişimdir.”

Bebeğe öpücük

Demet Evgar ve Serkan Keskin aynı sahneyi paylaştı. Gecenin açılışını “Muhtacım” şarkısıyla yapan iki oyuncu, izleyenlerin beğenisini kazandı. Keskin bir ara 4 aylık hamile olan Evgar’ı karnından öptü.

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Kolu sargıda olan Serkan Keskin, sorular üzerine “2 gün önce yürürken ayağım kaydı, sırtüstü düştüm. Omzum çıktı” dedi.

‘Gözlerin Doğuyor Gecelerime’ ve ‘Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun’u söyleyen Umut Kurt’un performansı büyük beğeni topladı.

Selen Uçer, Zeki Müren’in unutulmaz şarkısı ‘Bir Yangının Külünü’ söyledi.

Gecede Gonca Vuslateri, ‘Sen Kimseyi Sevemezsin’ ve ‘Bahçevan’ şarkılarını seslendirdi.

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Aslı İnandık, ‘Elbet Bir Gün Buluşacağız’ı seslendirerek büyük alkış aldı.

Fatih Ürek, “Manolya’ ve ‘Lingo Lingo’ ile tempoyu yükseltti.

İKSV Direktörü Kerem Ayan (sağda) ve İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, geceye katkılarından dolayı Zurich Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız’a ‘Beklenen Şarkı’ filminin afişini hediye etti.