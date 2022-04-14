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Zeki Müren Gecesi’ne yıldız yağdı! 'Acun Bey’in dikkatine'

#Zeki Müren#Ata Demirer#Acun Ilıcalı
Zeki Müren Gecesi’ne yıldız yağdı Acun Bey’in dikkatine
Behlül AYDIN

41. İstanbul Film Festivali kapsamında önceki akşam ‘Zeki Müren Gecesi’nde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkarak ‘Sanat Güneşi’nin unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 8-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşen 41. İstanbul Film Festivali’nin “Zeki Müren de Bizi Görecek” sloganıyla düzenlediği parti, birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Önceki akşam Cahide Palazzo’da yapılan partide Ata Demirer, Nükhet Duru, Gonca Vuslateri, Fatih Ürek, Umut Kurt, Serkan Keskin, Demet Evgar, Aslı İnandık, Selen Uçer, Nuri Harun Ateş gibi isimler sahneye çıktı.

Zeki Müren Gecesi’ne yıldız yağdı Acun Bey’in dikkatine

Zeki Müren’in unutulmaz şarkılarının seslendirildiği gecede, ünlü isimler performanslarıyla büyük alkış aldı.

Gecede sahne alan isimlerin sahne kostümlerini Gülşah Saraçoğlu tasarladı. Şarkılarda ise sanatçılara Taşkın Sabah Orkestrası eşlik etti.

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Zeki Müren Gecesi’ne yıldız yağdı Acun Bey’in dikkatine

‘Metrobüs’lü gönderme

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Cahide Palazzo’da verdiği partide Nükhet Duru da sahneye çıktı. “Bir Demet Yasemen” ve “Yaralı Gönül”ü seslendiren sanatçı, mekanı dolduran kalabalığa takıldı: “Çok şahane otobüste gibisiniz. Ya da metrobüs mü demeliydim?” Bu sözler Ajda Pekkan’ın “Metrobüse hiç binmedim, merak ediyorum” açıklamasını akıllara getirdi.

Zeki Müren Gecesi’ne yıldız yağdı Acun Bey’in dikkatine

Acun Bey’in dikkatine

Beklenen Şarkı” ve “Hayriye” şarkılarını seslendiren Ata Demirer, dansları ve esprileriyle geceye renk kattı. Ünlü komedyen mini şovunda Acun Ilıcalı’yı diline doladı: “İlk ‘O Ses Türkiye’ denememdi. Böylesine büyük rakipler karşısında umarım Acun Bey’in dikkatini çekmişimdir.”

Zeki Müren Gecesi’ne yıldız yağdı Acun Bey’in dikkatine

Bebeğe öpücük

Demet Evgar ve Serkan Keskin aynı sahneyi paylaştı. Gecenin açılışını “Muhtacım” şarkısıyla yapan iki oyuncu, izleyenlerin beğenisini kazandı. Keskin bir ara 4 aylık hamile olan Evgar’ı karnından öptü.

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Zeki Müren Gecesi’ne yıldız yağdı Acun Bey’in dikkatine

Kolu sargıda olan Serkan Keskin, sorular üzerine “2 gün önce yürürken ayağım kaydı, sırtüstü düştüm. Omzum çıktı” dedi.

Zeki Müren Gecesi’ne yıldız yağdı Acun Bey’in dikkatine

‘Gözlerin Doğuyor Gecelerime’ ve ‘Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun’u söyleyen Umut Kurt’un performansı büyük beğeni topladı.

Zeki Müren Gecesi’ne yıldız yağdı Acun Bey’in dikkatine

Selen Uçer, Zeki Müren’in unutulmaz şarkısı ‘Bir Yangının Külünü’ söyledi.

Zeki Müren Gecesi’ne yıldız yağdı Acun Bey’in dikkatine

Gecede Gonca Vuslateri, ‘Sen Kimseyi Sevemezsin’ ve ‘Bahçevan’ şarkılarını seslendirdi.

Zeki Müren Gecesi’ne yıldız yağdı Acun Bey’in dikkatine

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Aslı İnandık, ‘Elbet Bir Gün Buluşacağız’ı seslendirerek büyük alkış aldı.

Zeki Müren Gecesi’ne yıldız yağdı Acun Bey’in dikkatine

Fatih Ürek, “Manolya’ ve ‘Lingo Lingo’ ile tempoyu yükseltti.

İKSV Direktörü Kerem Ayan (sağda) ve İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, geceye katkılarından dolayı Zurich Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız’a ‘Beklenen Şarkı’ filminin afişini hediye etti.

Zeki Müren Gecesi’ne yıldız yağdı Acun Bey’in dikkatine

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#Zeki Müren#Ata Demirer#Acun Ilıcalı

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