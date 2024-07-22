Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Mürsel Kaya akşam yürüyüşünde

Haberin Devamı

Genç âşıklar, Alaçatı sokaklarında akşam saatlerinde yürüyüş yaparken objektife yansıdı. Bir anda patlayan flaşlarla şaşıran sevgililer kalabalık arasına karışarak oradan uzaklaştı. (Deniz BOY)

Hayatımda hiç kimse yok

Melisa Döngel önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Döngel, menajeri ve arkadaşlarıyla yemek yediklerini söyledi ve ekledi: “Şahsımıza ait yeni projelerimizin bir toplantısını yaptık. Yaz sonrası için net bir şey konuşamıyorum. Okuduğum projeler var.” Aşk soruları karşısında ise oyuncu, “Hiç kimse yok. Ben bildiğiniz gibi sap ve kimsesiz” diye yanıt verdi. (Sayit DURMAZ)

Okardi

Haberin Devamı

Okan Kurt saçlarını boyattı. Kurt’un yeni imajını Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’ye benzeten Demet Akalın esprili bir paylaşım yaptı. Okan Kurt’un yeni imajını Instagram hesabında paylaşan ünlü popçu “Okardi saçına doyamadı” notunu düştü.