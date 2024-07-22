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Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Mürsel Kaya akşam yürüyüşünde

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#Zehra Çilingiroğlu#Hülya Avşar#Mürsel Kaya
Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Mürsel Kaya akşam yürüyüşünde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 12:26

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Mürsel Kaya ile tatil sezonunu Çeşme’de açtı.

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Genç âşıklar, Alaçatı sokaklarında akşam saatlerinde yürüyüş yaparken objektife yansıdı. Bir anda patlayan flaşlarla şaşıran sevgililer kalabalık arasına karışarak oradan uzaklaştı. (Deniz BOY)

Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Mürsel Kaya akşam yürüyüşünde

Hayatımda hiç kimse yok

Melisa Döngel önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Döngel, menajeri ve arkadaşlarıyla yemek yediklerini söyledi ve ekledi: “Şahsımıza ait yeni projelerimizin bir toplantısını yaptık. Yaz sonrası için net bir şey konuşamıyorum. Okuduğum projeler var.” Aşk soruları karşısında ise oyuncu, “Hiç kimse yok. Ben bildiğiniz gibi sap ve kimsesiz” diye yanıt verdi. (Sayit DURMAZ)

Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Mürsel Kaya akşam yürüyüşünde

Okardi

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Okan Kurt saçlarını boyattı. Kurt’un yeni imajını Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’ye benzeten Demet Akalın esprili bir paylaşım yaptı. Okan Kurt’un yeni imajını Instagram hesabında paylaşan ünlü popçu “Okardi saçına doyamadı” notunu düştü.

Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Mürsel Kaya akşam yürüyüşünde

 

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#Zehra Çilingiroğlu#Hülya Avşar#Mürsel Kaya

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