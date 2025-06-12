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Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Bodrum’da

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#Zehra Çilingiroğlu#Mürsel Kaya#Kaya Çilingiroğlu
Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Bodrum’da
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 08:28

Hülya Avşar’la Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu, bir süredir aşk yaşadığı işadamı Mürsel Kaya’yla

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Bodrum’a giden sevgililer, önceki gün Cennet Koyu’na demirli bir teknede görüntülendi.

Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Bodrum’da

Arkadaşlarının da eşlik ettiği ikili, denize girmek yerine teknede vakit geçirmeyi tercih etti. (Tolga BOZDUMAN)

Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Bodrum’da

Tatile devam

Ailesiyle birlikte tatil sezonunu açan Bergüzar Korel, deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Bodrum’da

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Sosyal medya paylaşımlarıyla tatil keyfine takipçilerini de ortak eden Bergüzar Korel, son olarak beyaz mayosu ve bandanasıyla verdiği pozları sayfasına ekledi.

Nice senelere canım aşkım

Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Bodrum’da

Merve Dizdar ve Cihan Ayger evliliklerinin 1’inci yıldönümünü sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla kutladı. Dizdar düğünden kareler paylaşırken, Ayger eşinin farklı zamanlarda çekilmiş fotoğraflarını “Nice senelere benim canım aşkım” notuyla sayfasına ekledi.

 

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#Zehra Çilingiroğlu#Mürsel Kaya#Kaya Çilingiroğlu

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