Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Bodrum’da

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Bodrum’a giden sevgililer, önceki gün Cennet Koyu’na demirli bir teknede görüntülendi.

Arkadaşlarının da eşlik ettiği ikili, denize girmek yerine teknede vakit geçirmeyi tercih etti. (Tolga BOZDUMAN)

Ailesiyle birlikte tatil sezonunu açan Bergüzar Korel, deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla tatil keyfine takipçilerini de ortak eden Bergüzar Korel, son olarak beyaz mayosu ve bandanasıyla verdiği pozları sayfasına ekledi.

Nice senelere canım aşkım





Merve Dizdar ve Cihan Ayger evliliklerinin 1’inci yıldönümünü sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla kutladı. Dizdar düğünden kareler paylaşırken, Ayger eşinin farklı zamanlarda çekilmiş fotoğraflarını “Nice senelere benim canım aşkım” notuyla sayfasına ekledi.