Zehra Çilingiroğlu 15 milyonluk otomobili ile gecelerde

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Arkadaşları ile yemek yemeye geldiğini söyleyen ünlü isim, yeni aldığı 15 milyon TL değerindeki Porsche cipine bindi. Çilingiroğlu’nun isminin baş harflerinden oluşan özel plakası da dikkat çekti. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Kıyafetler pahalı

Deniz Seki önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. İki ay gibi kısa sürede 15 kilo veren şarkıcı, gardırobunu yenilemek için alışverişe çıktığını söyledi.

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Seki, kişiye özel ürünlerin satıldığı bir mağazadan çıkarken fiyatların pahalı olduğunu açıkladı: “Yeni ciciler baktım ama biraz pahalı geldi. Ancak hepsi özel tasarım ürünler.” Şarkıcı, bu aralar şan dersi aldığını da açıkladı: “Her hafta şan dersime geliyorum. Sezon yoğun geçiyor, iş arasında belki üç günlük tatil yapabilirim.” (Sayit DURMAZ)

Linç kültürüne maruz kalıyoruz

Sıla Türkoğlu önceki gün İstanbul Havaalanı’nda sevgilisi Ata Ayyıldız ile görüntülendi. Bir davet için gittiği İsviçre’den dönüşte basın mensuplarıyla karşılaşan Türkoğu, “Ata da beni yalnız bırakmamak için geldi” dedi.

Oyuncu, “Objektiflere bikinili yakalanma korkunuz var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Çekinmiyorum ama gereksiz buluyorum. Çok gerekli bir şey değil bence. Kadın oyuncular olarak bir linç türüne malzeme oluyoruz. O yüzden biraz ben de kendimi kaçırmaya çalışıyorum.”

Paris’te sanatçılarla buluştu

Gizem Erman Soysaldı, oğlu Taylan ile Paris’e gitti. Oyuncu, uluslararası bir sanat programına ziyaretçi olarak katıldı.

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Oyuncu, Cité Internationale des Arts’ta düzenlenen etkinlikte dünyanın dört bir yanından gelen ressamlar, müzisyenler, yazarlar ve dansçılarla bir araya geldiğini de söyledi.

Sete çıktılar

Başrollerinde Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii’nin yeni dizisi “Persona”nın çekimleri başladı. Dizinin oyuncu kadrosunda Ece Yüksel, Cenan Adıgüzel, Merve Nur Bengi, Noyan Uzer ve Harun Dağaşan da yer alıyor.

Çekimler, Krom Medya’nın Ankara’daki Hollywood standartlarında hazırladığı 12 bin metrekarelik özel platoda gerçekleştiriliyor. Senaryosunu Savaş Korkmaz’ın kaleme aldığı psikolojik gerilim türündeki “Persona”nın yönetmen koltuğunda ise Ekrem Arslan oturuyor.

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Kına gecesinde göbek attılar

Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile 5 Mayıs’ta nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift, şimdi de düzenledikleri kına gecesiyle gündeme geldi.

Ezildi, sosyal medya hesaplarından bu geceden videolarını paylaştı. Ünlü isim, eşi Gamze Türkmen ile karşılıklı göbek atarak eğlendi. Sevdikleriyle birlikte neşeli anlar yaşayan çiftin düğünü bugün İstanbul’da olacak.