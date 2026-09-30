Yasemin Sakallıoğlu: Zayıflayacaksan oynatacağız

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Yasemin Sakallıoğlu, Melis İşiten’in YouTube programına konuk oldu. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü komedyen, zayıflama nedeninin oynadığı sinema filmi ‘Düğün Şarkıcısı’ olduğunu açıkladı. Sakallıoğlu, rol için kendisine “Zayıflayacaksan seni oynatacağız” denildiğini belirtti. Sakallıoğlu, yaklaşık üç aydır diyet yaptığını da söyledi: “Çok dikkat ediyorum yediğime, içtiğime. 3 ay önce bir film teklifi aldım. İlk defa böyle bir filmde oynadım ve biraz elimi taşın altına koymak istedim açıkçası. Zaten koymak zorunda da kaldım. Bunu şart olarak bana söylediler. ‘Zayıflayacaksan seni oynatacağız’ dediler. Ben de filmi çok istediğim için zayıfladım ve oynadım.”

Haberin Devamı

AĞZIMI BU KADAR TUTABİLİYORUM

Yasemin Sakallıoğlu, daha fazla kilo verip vermeyeceği sorusuna ise esprili bir yanıt verdi: “Yok. İstesem de zayıflayamıyorum, ağzımı bu kadar tutabiliyorum. Daha fazla tutamıyorum yani. İster istemez poğaçalar, kekler aklımın bir köşesinde yaşamaya devam ediyor.” Verdiği kiloların fark edildiğini söyleyen komedyen, kıyafet seçimiyle ilgili de espri yaptı: “Belli oluyor mu? Otururken çok belli olmuyor. Yandan daha çok belli oluyor. Yine de zayıflamama rağmen kıyafet bulamadım. Hayatım ceketlerle geçiyor. Beni ceketle gömsünler.”

SEKTÖRE MÜZİSYEN OLARAK GİRECEKTİM

Yasemin Sakallıoğlu, kariyerinin başında aslında müzisyen olmak istediğini de açıkladı. Ünlü komedyen, 12 Kasım’da Volkswagen Arena’da ilk kez konser vereceğini belirtti: “Ben bu sektöre aslında ilk önce müzisyen olarak girecektim. Hatta hakkımda ‘Karadenizli Yasemin albüm hazırlığında’ diye haber yapılmıştı. Bildiğin müzisyen olacaktım. Fakat hayat beni çok enteresan bir şekilde komedyenliğe itti.”

TUTUMLULUĞU ZENGİN BİR AİLEDEN ÖĞRENDİM

Haberin Devamı

Tutumlu olduğunu anlatan Yasemin Sakallıoğlu, bu alışkanlığının geçmişte çocuk baktığı zengin bir aileden geldiğini açıkladı: “Çok zengin bir evde çocuk bakıyordum. Onlardan öğrendim. Bütün kalan yemekleri küçük küçük saklama kaplarına koyarlardı. Hiçbir şey atılmazdı. Bir akşam tamamen o kalan yemeklerden yerlerdi. Müsrifliği hiçbir açıdan sevmiyorum. Cimri değilimdir ama cimri hiç değilim.”

EVLİLİK BİRBİRİNE BATMA SANATIDIR

Yasemin Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar ile evliliğinden de bahsetti. Komedyen, evliliği filozof Arthur Schopenhauer’ın kirpi benzetmesi üzerinden anlattı: “Bence evlilik birbirine batma sanatıdır. Schopenhauer kirpiye benzetiyor evliliği; ‘İki kirpinin yan yana duruşu’ der. Çok uzak kalırsan üşürsün ama öyle dengeli yakınlaşman lazım ki birbirine batmayasın. O yüzden evlilik tam da böyle bir şey. Çok batar, acıtırsa zaten ayrılıyorsun. Ama dayanacağın kadar batıyorsa devam ediyorsun. Bizimki şu an dayanabileceğim şekilde.”