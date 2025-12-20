Zara 20 kilo verdi! Zayıflama sırrını açıkladı...

Haberin Devamı

ZARA önceki gün İstanbul Lütfi Kırdar’da ziyarete açılan Sofralar Sergisi’nin ardından Başarım Sensin Derneği’nin Madara Restoran’da düzenlediği yemeğe katıldı. Zara, sergiyi gezmediğini ifade ederek esprili bir açıklama yaptı. Bir dönem aldığı kilolara vurgu yapan Zara, “Sofralardan kendimi zor kaldırdım. Dedim ki ‘Ben oraya katılmayayım’. Fakat sergiden haberim oldu. Çok güzel işlere imza atmışlar. Emeklerine sağlık” diye konuştu.



EV YEMEKLERİNİ TERCİH EDİYORUM



Zara, yemek programına dikkat ettiğini açıkladı: “Günde bir öğün yemeğe çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemeklerini tercih ediyorum. Bize kilo aldıran aslında işten sonra yediğimiz yemekler oluyor. Sahne öncesi oramız buramız şişmesin diye yemiyoruz. Sahneden inince de yemeğe saldırıyoruz. Şimdi sahne sonrası en fazla çorba içiyorum.”

Sanatçı, yemekten uzak durmaya çalıştığını da söyledi:

“20 kilo verdim. Şimdi korumaya çalışıyorum. Türkiye’nin her yerinde konserler veriyorum. Her gittiğim yerde ‘Zara senin için bu yemeği yaptık’ diyen insanlar oluyor. Bunun kilo almamda çok etkisi oldu. Yaş da ilerledikçe metabolizma ‘yorulduk, oturalım’ formatına geçti. Gençlikteki gibi olmadığını anladım. Eskiden 3 bin kalori yiyorsam şimdi bin 500’e indirdim.”

Zara, 2025’in ise kendisi için güzel geçtiğini ifade etti:

“Hayatıma girenler oldu, çıkanlar da. Otobüs durağı gibi inenler, binenler var. Benim adıma güzel bir yıl geçti. 2026’da tüm insanlar için huzur, sağlık ve bol kazanç diliyorum. Alım ve satım gücünün birbirine karşılayabildiği, özellikle çocukların istediği her şeyi alabildiği bir yıl olsun.”

Yorum yapmaya korkuyorum

Meslektaşı Güllü’nün ölümü hakkında konuşan Zara, “Çok çok üzücü bir olay. Söylenecek hiçbir şey yok. İnsanın içi kötü oluyor. Yorum yapmaya bile korkuyorum. Yüce rabbim hepimize hayırlı hayatlar, hayırlı ölümler versin” ifadelerini kullandı.