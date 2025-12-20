×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Zara 20 kilo verdi! Zayıflama sırrını açıkladı...

Güncelleme Tarihi:

#Zara#Zayıflama Sırrı#20 Kilo
Zara 20 kilo verdi Zayıflama sırrını açıkladı...
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 09:00

Zara, 20 kilo verdiğini ve koruma programına geçtiğini açıkladı. Sanatçı, sofralardan uzak durduğunu belirtip şunları söyledi: “Günde bir öğün yemeğe çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı oluyor. Ev yemekleri tercih ediyorum. Sahne sonrası çorba içiyorum.”

Haberin Devamı

ZARA önceki gün İstanbul Lütfi Kırdar’da ziyarete açılan Sofralar Sergisi’nin ardından Başarım Sensin Derneği’nin Madara Restoran’da düzenlediği yemeğe katıldı. Zara, sergiyi gezmediğini ifade ederek esprili bir açıklama yaptı. Bir dönem aldığı kilolara vurgu yapan Zara, “Sofralardan kendimi zor kaldırdım. Dedim ki ‘Ben oraya katılmayayım’. Fakat sergiden haberim oldu. Çok güzel işlere imza atmışlar. Emeklerine sağlık” diye konuştu.

EV YEMEKLERİNİ TERCİH EDİYORUM

Zara, yemek programına dikkat ettiğini açıkladı: “Günde bir öğün yemeğe çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemeklerini tercih ediyorum. Bize kilo aldıran aslında işten sonra yediğimiz yemekler oluyor. Sahne öncesi oramız buramız şişmesin diye yemiyoruz. Sahneden inince de yemeğe saldırıyoruz. Şimdi sahne sonrası en fazla çorba içiyorum.”

Haberin Devamı

Zara 20 kilo verdi Zayıflama sırrını açıkladı...


OTOBÜS DURAĞI GİBİ İNENLER, BİNENLER VAR

Sanatçı, yemekten uzak durmaya çalıştığını da söyledi:

20 kilo verdim. Şimdi korumaya çalışıyorum. Türkiye’nin her yerinde konserler veriyorum. Her gittiğim yerde ‘Zara senin için bu yemeği yaptık’ diyen insanlar oluyor. Bunun kilo almamda çok etkisi oldu. Yaş da ilerledikçe metabolizma ‘yorulduk, oturalım’ formatına geçti. Gençlikteki gibi olmadığını anladım. Eskiden 3 bin kalori yiyorsam şimdi bin 500’e indirdim.”

Zara, 2025’in ise kendisi için güzel geçtiğini ifade etti:

“Hayatıma girenler oldu, çıkanlar da. Otobüs durağı gibi inenler, binenler var. Benim adıma güzel bir yıl geçti. 2026’da tüm insanlar için huzur, sağlık ve bol kazanç diliyorum. Alım ve satım gücünün birbirine karşılayabildiği, özellikle çocukların istediği her şeyi alabildiği bir yıl olsun.”

Zara 20 kilo verdi Zayıflama sırrını açıkladı...

Yorum yapmaya korkuyorum

Meslektaşı Güllü’nün ölümü hakkında konuşan Zara, “Çok çok üzücü bir olay. Söylenecek hiçbir şey yok. İnsanın içi kötü oluyor. Yorum yapmaya bile korkuyorum. Yüce rabbim hepimize hayırlı hayatlar, hayırlı ölümler versin” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zara#Zayıflama Sırrı#20 Kilo

BAKMADAN GEÇME!