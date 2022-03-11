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Zamansız albüm yayında

#Yeni Türkü#Yeni Türkü Zamansız#Murathan Mungan
Zamansız albüm yayında

1979’da müzik kariyerine başlayan Yeni Türkü’ye saygı albümü “Yeni Türkü Zamansız” bugün yayında. Grubun akıllara kazınan şarkılarını 22 müzisyen seslendirdi.

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Farklı tarzdaki 22 müzisyenin Yeni Türkü şarkılarını yorumladığı saygı albümü niteliğindeki “Yeni Türkü Zamansız”, bugün Pasaj Müzik etiketiyle yayınlandı.

45 yıla yakın bir süre boyunca hayranlarının karşısına Murathan Mungan, Can Yücel, Kemal Burkay, Meral Özbek, Yaşar Miraç gibi usta yazar ve şairlerin eserleri ile çıkan Yeni Türkü, dillerden düşmeyen şarkılarından oluşan bu albümde son dönemin genç isimlerine de yer verdi.

Zamansız albüm yayında

Şu ana kadar Melek Mosso “Karanfil”, Hayko Cepkin “Destina”, Sura İskenderli “Sezenler Olmuş”, Cem Adrian “Çember”, Buray “Aşk Yeniden”, Mabel Matiz “Nerelere Gideyim”, Emir Can İğrek “Gurbete Kaçacağım”, Sıla “Fırtına”, son olarak da Sena Şener “Dönmek” ve İkiye On Kala “Resim” dinleyicisiyle buluştu.

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Athena, Bora Duran, Ceylan Ertem, Ecem Erkek, Edis, Gaye Su Akyol, Kenan Doğulu, Mehmet Erdem, ise yorumlarıyla albüme renk katan diğer isimler arasında.

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