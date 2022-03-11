Zamansız albüm yayında

Haberin Devamı

Farklı tarzdaki 22 müzisyenin Yeni Türkü şarkılarını yorumladığı saygı albümü niteliğindeki “Yeni Türkü Zamansız”, bugün Pasaj Müzik etiketiyle yayınlandı.

45 yıla yakın bir süre boyunca hayranlarının karşısına Murathan Mungan, Can Yücel, Kemal Burkay, Meral Özbek, Yaşar Miraç gibi usta yazar ve şairlerin eserleri ile çıkan Yeni Türkü, dillerden düşmeyen şarkılarından oluşan bu albümde son dönemin genç isimlerine de yer verdi.

Şu ana kadar Melek Mosso “Karanfil”, Hayko Cepkin “Destina”, Sura İskenderli “Sezenler Olmuş”, Cem Adrian “Çember”, Buray “Aşk Yeniden”, Mabel Matiz “Nerelere Gideyim”, Emir Can İğrek “Gurbete Kaçacağım”, Sıla “Fırtına”, son olarak da Sena Şener “Dönmek” ve İkiye On Kala “Resim” dinleyicisiyle buluştu.

Haberin Devamı

Athena, Bora Duran, Ceylan Ertem, Ecem Erkek, Edis, Gaye Su Akyol, Kenan Doğulu, Mehmet Erdem, ise yorumlarıyla albüme renk katan diğer isimler arasında.