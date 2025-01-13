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Oyuncu, “Eşimin Bulgaristan’da işleri var. Yeni yılı orada geçirdik. Eşimle orada tanıştım. İnşaat projeleri var orada. Bulgaristan göçmeni bir ailenin oğlu, Türk. Türkiye’deki camiaya çok yabancı. Bazen çekinip, rahatsız oluyor. Ben kendi camiamdan biriyle evlenmek istemedim. Bizim camianın içinde aldatılma var. Zamanında çok aldatıldım. Eşimin sosyal medya hesabı bile yok” dedi.

Pınar Altuğ’un ‘Benden köylü kadın rolü olmaz’ sözlerine oyuncu, “Ben de sarışınım ve dudağımda dolgu var. O role oturabilecek insanlar var. Ajansım, ‘zengin ve sosyetik kadın tipin var’ diyor. O role uygun projeler geliyor. Ekranda inandırıcı olmak önemli” diye karşılık verdi.

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Dost buluşması

Ünlü pop yıldızı Edis, önceki gün sabahın erken saatlerinde Bebek’te objektiflere yansıdı.

Hızlı adımlarla kendisini bekleyen iki arkadaşının yanına giden Edis onlara sarılarak hasret giderdi. Şarkıcının bu içten tavırları dikkat çekerken, çevredeki vatandaşlar Edis’e yoğun ilgi gösterdi. (Behlül AYDIN)

Yaza kadar bekleyemedim

İki hafta önce Karadağ’da nikâh masasına oturan Ece Bayrak ve Burak Çelik “Annesinin Kuzusu” filminin Beyoğlu Atlas Sineması’ndaki özel gösterimine katıldı.

Burak Çelik “Her şey çok güzel gidiyor. Biz yaza bir düğün planlıyorduk ama dizim 15 gün tatil verince ‘Aşkım, ben bekleyemem yaza kadar. Gel, hemen evlenelim’ dedim. Sağ olsun ailelerimiz de müsaade etti. Kimseye söylemedik, arkadaşlarımızla burada güzel bir yemek yedik, onların da gönlünü aldık” dedi. (Sayit DURMAZ)

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Setlere dönüyor

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, önceki gün Bebek’teki bir kuaförden çıkarken görüntülendi. Gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Ergen, “Beni bu ara sokakta nereden buldunuz?” dedi.

Kanal D’de başlayacak olan “Piyasa” dizisiyle ilgili soruları yanıtlayan Ergen, “Onunla ilgili daha sonra konuşacağım. Uzun yıllar sonra tekrardan sete çıkıyoruz” diyerek oyunculuğa dönüşünün sinyalini verdi. Geçtiğimiz haftalarda vefat eden Ferdi Tayfur hakkında konuşan Ergen, “Ferdi ağabey benim için çok değerliydi. Mesleğe ilk başladığım günlerde elini sırtımda hep hissettim” dedi. (Behlül AYDIN)

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Yeni isimlere yer verilmiyor

Gurur Aydoğan, önceki gün Bebek’te bir arkadaşıyla yürüyüş yaparken görüntülendi. Aydoğan, “Yanımdaki arkadaşım. Her şey yolunda” dedi. Oyuncu, menajerlik şirketlerinin projelere birden fazla oyuncu vermelerini de değerlendirdi: “Proje tutmasa da diziler ve filmler aynı kişiler üzerinde dönüp duruyor. Yeni isimlere yer verilmiyor. Bence bazı şeylerin biraz değişmesi gerekiyor. Kim kiminle arası iyiyse veya ahbapsa o onun işinde oynuyor veya daha çok oyuncusunu oynatıyor.”

Operasyon geçirdi

Deha Bilimlier, yaşadığı ağrılar nedeniyle doktora başvurmuş ve böbreklerinde 3 cm. boyunda bir kist olduğu ortaya çıkmıştı.

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Ameliyat olan şarkıcının operasyonu başarılı geçti. Bilimlier, sonuçlarının çıktığını ve tümörün iyi huylu olduğunu açıkladı:

“Merak edip arayan soran, moral veren sevenlerime, yanımda olan ailem ve dinleyicilerime çok şükür. Sonunda taburcu oldum. Süreci iyi değerlendirdik. Çok şükür atlattık. Hocamız çok iyi iş çıkardı! Sahalara dönüyoruz. Kontrollerinizi yaptırın. Çünkü erken teşhis hayat kurtarır.”

Çok konuşamıyorum

Burak Yamantürk önceki gün Etiler’deki bir diş kliniğinden çıkarken görüntülendi. Yamantürk, dişlerinde bir problem olduğunu belirterek, “Çok konuşamıyorum” dedi. Tedavi sonrası oldukça yorgun görünen oyuncu, gazetecilere kısa bir açıklama yaptıktan sonra hızla arabasına binerek oradan ayrıldı. (Behlül AYDIN)

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